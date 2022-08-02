Yalçın Bayer de Polis Okulu arazisinin CHP'li Ekrem tarafından satılmasına isyan etti!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki KİPTAŞ, İstanbul’un Etiler semtindeki polis okulu arazisini sattı. Tepkileri beraberinde getiren satışın protokolü "ticari sır" olduğu gerekçesi ile paylaşılmadı.

Polis okulu arazisinin satışına Hürriyet yazarı Yalçın Bayer de isyan etti.

"Polis Okulu’nun arsası bu kadar değersiz miydi diye konuşuluyor." ifadelerini kullanan Bayer, "Bir de siyasetin ahlaki yönü ortaya atılıyor. 'Geçen dönem rant projelerine CHP tarafından karşı oy veriliyordu ya şimdi hepsi unutuldu, sat satabildiğin kadar' anlayışı egemen olmuş durumda." dedi.

'Siyaset şeffaf olmak zorundadır!'

Bayer yazısının ilgili kısmında şunları kaleme aldı:

Kılıçdaroğlu’na bu konuda bir çok yakınma ve tepki gidiyor. Aslında çoğundan haberdar ama elinden bir şey gelmediği anlaşılıyor.

"Sıkıştırılmış, baskı altında" diyorlar. Açık tavır koyamıyor. Bu nedenle de "çözüm" üretilemiyor.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da, örgütteki bu gibi iddialar karşısında suskun kalması dikkat çekiyor.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nden beri yanından ayrılmayan Trabzon kökenli Ertan Yıldız’ın Bodrum’u çok sevdiğini söylüyorlar. Seveni de var, arkasından dedikodu yapanı da... Ama milletin ağzı torba değil ki, büzesin!

Özetle şu demek isteniyor. İstanbul’un bu "altın"dan daha değerli "kupon" arsalarının değerleri çok. Kolaylıkla satılan arsanın yanındaki projelerden öğrenilebilir, o bölgede güncel m2 birim fiyatı yaklaşık 10 bin dolar. Niye değerler güncellenmez?

Bir CHP’li üyenin şu sözlerine ne dersiniz?

"Yoksa gizli, ticari sır, açıklayamayız gibi gerekçelerle bu satışı perdelemek (Polis Okulu arsası) kabul edilebilir bir şey değildir. CHP’nin, ya da en azından CHP adayı olarak seçilen Başkan’ın, geçmişte eleştirdiği her şeyi yapacak biri olduğunu gösterir. O zaman aslı varken benzerine gerek yoktur” diye yazdı. Bir devlet bankasının kredisi ile ödeme yapıldığını da düşünün. Orada kazılmış çukura bir bakın, yüreğiniz iyice burkulsun. Seçilirken kararlarımızı halk ile birlikte alacağız dendi. Taksim, Salacak, Bakırköy meydanlarının projelerinin halk oylaması yapıldı. Bırakın İstanbul halkının tamamına sormayı sadece Beşiktaş ilçesinde halka bu alanda gökdelenler yapılacak ne diyorsunuz diye niye sorulmaz?

Siyaset "şeffaf" olmak zorundadır!