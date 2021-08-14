Yalanlar üzerinden mülteciler hedef gösterilmeye devam ediliyor: Şırnak’ta ambulans kaçıran Suriyeli değil, Siirtli çıktı!

Yeniçağ gazetesi ve Aykırı sitesinin “Şırnak'ta Suriyeli şahıs Devlet Hastanesi’nden ambulansı kaçırarak halkın üstüne sürdü. Silopi’ye kadar giden Suriyeli şahıs, polisin havaya ateş açması ile durduruldu” diye verdiği haberdeki kişinin Suriyeli değil Siirtli olduğu, akli dengesinin de yerinde olmadığı ortaya çıktı. Bu, benzer sitelerin mülteciler hakkındaki, yalan olduğu ortaya çıkan çok sayıda haberinden biri.

Dün (13 Ağustos) gündüz saatlerinde Şırnak Devlet Hastanesi’ne ait bir ambulans nedeni bilinmeyen bir şekilde kaçırıldı. Korku saçarak ilerleyen ambulans emniyet birimleri tarafından Silopi’de durdurulabildi ve kaçıran kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada ve kimi haber sitelerinde ambulansı kaçıran kişinin Suriyeli mülteci olduğu yönünde kaynaksız iddialar dolaştı.

Yeniçağ gazetesinin internet sitesi ve Aykırı internet portalı, ambulansı kaçıran kişinin Suriyeli olduğunu öne süren haberler yaptı.

Diyarbakır’da bulunan tecrübeli gazeteci Felat Bozarslan olayla ilgili ulaştığı bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu. Bozarslan, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü’nü kaynak göstererek ambulansı kaçıran kişinin Suriyeli değil, Siirt nüfusuna kayıtlı ve aklî dengesi yerinde olmayan bir kişi olduğunu duyurdu.

Mültecilerle ilgili başka yalan haberler

Suriyeli ve Afganistanlı mültecilerle ilgili yalan içerikli haberlerin sayısı son aylarda arttı.

Bu haberlerde belirli sayıdaki medya platformları öne çıkıyor.

En son “Alanya’da bir plajda Afganistanlılar Afganistan bayrağı astı” diye servis edilen haber, sosyal medyada da “Türk bayrağını indirip yerine Afgan bayrağı astılar” diye yayıldı.

Gerçekte Afganistan bayrağını göndere çeken kişilerin otel personeli olduğu ve görüntünün başka ülke bayraklarının da asılı olduğu direklerden sadece birine odaklandığı anlaşıldı.

Yine Alanya’da “Türk Bayrağını indirmek için direğe çıkan Afgan” şeklinde paylaşılan görüntünün 2018 tarihli olduğu ve görüntüdeki kişinin mülteci değil, aklî problemleri olan bir Türkiye vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

“Türk Bayrağını indirmek için direğe çıkan Afgan” 2018 yılında basında haber olmuştu."

Sahildeki Afganistanlıların görüntüsü eski tarihli çıktı

Sosyal medyada çok paylaşılan “Sahildeki Afganistanlılar” görüntüsünün Afganistan’dan gelen son göç dalgasından önce, 2020 yılında çekildiği, görüntülerdeki yerin de Moda sahili değil Afganistan göçmenlerinin uzun yıllardır yaşadığı Zeytinburnu’nun sahili olduğu anlaşıldı.







“Suriyeliler, yol ortasında düğün eğlencesi için ateş yaktı” diye paylaşılan görüntülerdeki kişilerin Suriyeli değil Özbek oldukları anlaşıldı. Düğünde ateş yakmanın bir Özbek geleneği olduğu anlaşıldı.

Miting çağrı görseli de yalan

Suriyeliler tarafından “Gitmiyoruz” sloganıyla düzenlenecek bir mitingin çağrısı olduğu iddiasıyla bir görsel sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Pek çok tanınmış ismin de tepki göstermek amacıyla paylaştığı görseldeki gibi bir miting planının olmadığı, görselin 2019 yılında sloganı ve çağrı metni farklı olan “Suriyeli Muhacirlere Yönelik Sürgün Politikasını Reddediyoruz” mitingi öncesinde sosyal medyaya servis edildiği anlaşıldı.

https://teyit.org/analiz-afisin-suriyeli-multecilerin-27-temmuz-2021de-sarachanede-miting-yapacagini-gosterdigi-iddiasi

Şubat ayında İstanbul’da Suriyeli olimpiyatları diye sunulan görüntülerle Suriyelilerin müzik eşliğinde Galata Köprüsü’nden denize atladığı haberleştirildi. Görüntülerdeki müzik sesinin başka bir eğlence videosundan eklendiği ortaya çıktı. Ağustos ayında gerçekleştiği anlaşılan o güne dair paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları görüntülerdekilerin tamamının Suriyeli olmadığını söylediler.

https://teyit.org/analiz-goruntulerin-eminonunde-denize-atlayan-suriyelileri-gosterdigi-iddiasi

Kaynak: Serbestiyet



