Yalanın önü kesilince çileden çıktılar! Fazıl Say Dezenformasyon Yasası'nı hedef aldı

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AK Parti iktidarı tarafından, sosyal medyada yalan ve dezenformasyonla mücadele için yapılan düzenleme, yalancıları rahatsız etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan piyanist Fazıl Say, Dezenformasyon Yasası'nı hedef aldı.

Say, "Haberleri okudukça bu ülke için derinden üzülüyorum." dedi.

Yasal düzenleme için "sansür" ifadesini kullanan Say, şöyle devam etti:

Artan fakirleşme, hayat pahalılığı, enflasyon, ürkütücü boyuta varan kadına şiddete çözümler yetiştirmek yerine şimdi de en ilkel çözüm; sansür! Bu yüzyılda en nefret ettiğimiz şey sansür! Derinden üzülüyorum bu toplum için.