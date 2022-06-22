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Medya Yalanın önü kesilince çileden çıktılar! Fazıl Say Dezenformasyon Yasası'nı hedef aldı
Medya

Yalanın önü kesilince çileden çıktılar! Fazıl Say Dezenformasyon Yasası'nı hedef aldı

Dezenformasyon Yasası'nı hedef alan piyanist Fazıl Say, "Bu ülke için derinden üzülüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 16:52:00 - 2022-06-22 17:01:27
Yalanın önü kesilince çileden çıktılar! Fazıl Say Dezenformasyon Yasası'nı hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti iktidarı tarafından, sosyal medyada yalan ve dezenformasyonla mücadele için yapılan düzenleme, yalancıları rahatsız etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan piyanist Fazıl Say, Dezenformasyon Yasası'nı hedef aldı.

Say, "Haberleri okudukça bu ülke için derinden üzülüyorum." dedi.

Yasal düzenleme için "sansür" ifadesini kullanan Say, şöyle devam etti:

Artan fakirleşme, hayat pahalılığı, enflasyon, ürkütücü boyuta varan kadına şiddete çözümler yetiştirmek yerine şimdi de en ilkel çözüm; sansür! Bu yüzyılda en nefret ettiğimiz şey sansür! Derinden üzülüyorum bu toplum için.

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Yorumlar

Ers61

Piyanist bozuntusu eskisi gibi rahat rahat yalan konuşamayacağı, iftira atamayacağı için üzülüyor. Ülke için zerre kadar üzülüyorsanız sizin gibi olayım.

mustafa sert

Allah aşkına Kim bu ya
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