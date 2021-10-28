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Medya 'Yalanın merkezi' Halk TV kepenk indirdi! Hepsinin işine son verildi
Medya

'Yalanın merkezi' Halk TV kepenk indirdi! Hepsinin işine son verildi

Devletin alenen karalandığı Halk TV, Ankara bürosunu kapatma kararı alarak çalışanların işine son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:25:00 - 2021-10-28 17:33:21
'Yalanın merkezi' Halk TV kepenk indirdi! Hepsinin işine son verildi

CHP yandaşı Halk TV, Ankara bürosunu tamamen kapatarak tüm çalışanların işine son verdi.

Ankara bürosunu kapattı

TSK'nın karalandığı, başörtülülerin alenen hedef alındığı programlar ile sık sık RTÜK tarafından ceza alan Halk TV'nin yönetimi, Ankara bürosunu kapatma kararı aldı.

Çalışanların işine son verildi

Aralarında program yapımcıları, kameramanlar, editörler ve kurgucuların da olduğu tüm çalışanların işine son verildi.

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