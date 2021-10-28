'Yalanın merkezi' Halk TV kepenk indirdi! Hepsinin işine son verildi
Devletin alenen karalandığı Halk TV, Ankara bürosunu kapatma kararı alarak çalışanların işine son verdi.
CHP yandaşı Halk TV, Ankara bürosunu tamamen kapatarak tüm çalışanların işine son verdi.
Ankara bürosunu kapattı
TSK'nın karalandığı, başörtülülerin alenen hedef alındığı programlar ile sık sık RTÜK tarafından ceza alan Halk TV'nin yönetimi, Ankara bürosunu kapatma kararı aldı.
Çalışanların işine son verildi
Aralarında program yapımcıları, kameramanlar, editörler ve kurgucuların da olduğu tüm çalışanların işine son verildi.