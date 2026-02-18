Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı

  • İSTANBUL
Bayraktar TB3 SİHA'nın NATO tatbikatında hedefi tam isabetle vurması NATO Komutanı'nın takdirini topladı.

NATO'nun Almanya'nın kuzeyindeki Baltık Denizi'nde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatında görev alan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) hedefi tam isabetle vurması NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Ingo Gerhartz'ın takdirini topladı.

Tatbikat kapsamında TCG Anadolu gemisini ziyaret eden Gerhartz, burada yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

 

Gerhartz, alkışla karşıladı

Ziyaret esnasında Bayraktar TB3'ün uçuşunu ve hedefe atışını da izleyen Gerhartz, hedefin tam isabetle vurulmasını alkışla karşıladı.

Gerhartz, burada yaptığı açıklamada, "NATO Komutanı olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Steadfast Dart 2026 tatbikatına bu kadar önemli ve dikkate değer bir katkı sağladıkları için çok minnettarım." dedi.

Atışın başarılı şekilde yapılmasının ardından Gerhartz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Bayraktar TB3'ün yanına giderek ilgilileri tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Bayraktar TB3 SİHA'nın attığı füzedeki "Mavi vatan sınır tanımaz" yazısı dikkat çekti.

