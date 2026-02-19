  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu

Tur Oto temsilciliğinde Türkiye’ye giriş yapan Chevrolet, GMC ve Cadillac modellerinin fiyat listesi ortaya çıktı. Etiketler 11 milyon TL’den başlayıp 55,5 milyon TL’ye kadar yükseliyor.

#1
Foto - GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu

ABD merkezli dev SUV ve performans modelleri, yüksek vergiler ve ithalat maliyetleri nedeniyle Türkiye’de ultra lüks segmentte konumlanıyor.

#2
Foto - GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu

Listenin en erişilebilir modeli: GMC Sierra Denali Standard Bed → 11.000.000 TL. Aynı markanın üç sıra koltuklu SUV modeli: GMC Yukon Denali → 27.750.000 TL (ABD başlangıç fiyatı ≈ 84.000 dolar)

#3
Foto - GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu

Tam boy lüks SUV sınıfında fiyatlar dikkat çekici seviyede: Chevrolet Tahoe RST → 21.000.000 TL, Chevrolet Tahoe High Country → 23.500.000 TL, Chevrolet Suburban High Country → 25.500.000 TL, Cadillac Escalade Sport Platinum / Lux Platinum → 36.000.000 TL, Cadillac Escalade ESV Sport/Lux Platinum → 38.500.000 TL, Cadillac Escalade V Series → 45.500.000 TL,

#4
Foto - GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu

Listenin en pahalı modeli: Chevrolet Corvette Z06 Coupe → 55.500.000 TL Modelin ABD başlangıç fiyatı yaklaşık 120.000 dolar seviyesinde. Türkiye fiyatı ise vergi yükü ve ithalat maliyetleriyle katlanmış durumda. Daha “erişilebilir” Corvette alternatifi: Chevrolet Corvette Stingray 3LT Coupe → 32.500.000 TL

#5
Foto - GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu

Türkiye’de bu segment araçlarda fiyatı belirleyen başlıca unsurlar: Yüksek motor hacmi nedeniyle "0’ye varan ÖTV dilimi, KDV, İthalat ve lojistik maliyetleri, Düşük adetli özel ithalat. Bu nedenle ABD fiyatı ile Türkiye fiyatı arasında ciddi makas oluşuyor.

#6
Foto - GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu

Cadillac, GMC ve Chevrolet’in bu modelleri Türkiye’de geniş kitlelere değil; daha çok: Üst segment SUV alıcılarına, Koleksiyonerlere, Performans odaklı niş müşteri grubuna hitap ediyor.

#7
Foto - GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu

Özellikle Escalade V Series ve Corvette Z06 gibi modeller, Türkiye pazarında adeta vitrin ürünü konumunda.

#8
Foto - GMC, Cadillac ve Chevrolet'in Türkiye fiyatları olay oldu

Tur Oto’nun resmi lansman ve teslimat süreciyle birlikte fiyatların netleşmesi beklenirken, liste şimdiden otomotiv gündeminde geniş yankı uyandırdı.

