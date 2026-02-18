  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar Onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti Ortadoğu'ya yığınak Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku Türkiye savunma sanayiinde dünya devlerine meydan okuyor! Hastanede mide bulandıran olay Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan rapor teşekkürü Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı? Başörtüsü düşmanı eski Boğaziçi Rektörü’ne bakın! Ergüder: Biz başörtülüleri okuttuk
Dünya Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz”
Dünya

Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! "Biz savaşmak istemiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin çeşitli ülkelerin doğal kaynaklarını ele geçirmek istediğini savunarak İran’ın savaş istemediğini ancak dayatma karşısında boyun eğmeyeceklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Loristan eyaletinde sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda ABD’ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Loristan eyaletinde sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

 

“Boyun eğmeyiz”

Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada, ABD’nin İran'daki demokrasi konusunda duyduğu endişenin bir aldatmacadan ibaret olduğuna vurgu yaparak, "ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Aynı şekilde Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum içerisinde. Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz." İfadelerini kullandı.

 

Ülkesi ile alakalı meseleler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, "Loristan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Kuzey ve Güney Horasan, Huzistan ve hatta birçok bölgede adaletsiz bir durum olduğunun farkındayız. Ancak bu adaletsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Elbette bunlar bir anda çözülebilecek sorunlar değil." şeklinde konuştu.

 

Pezeşkiyan ayrıca, İran toplumun büyük bir baskı altında olduğunu ve bu nedenle "yaralandığını" belirterek, aydınlar, sosyologlar, girişimciler, din adamları ve toplumun önde gelen kanaat liderleriyle birlikte bu baskıyı hafifletmeleri gerektiğini söyledi.

İran, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı
İran, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı

Dünya

İran, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! Kırmızı çizgi vurgusu dikkat çekti
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! Kırmızı çizgi vurgusu dikkat çekti

Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! Kırmızı çizgi vurgusu dikkat çekti

İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak! Zamanlama dikkat çekti
İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak! Zamanlama dikkat çekti

Dünya

İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak! Zamanlama dikkat çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

gavur gelince kapına hatırla osmanlıya yaptıklarını...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23