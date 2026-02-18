  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hastanede mide bulandıran olay Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan rapor teşekkürü Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı? Başörtüsü düşmanı eski Boğaziçi Rektörü’ne bakın! Ergüder: Biz başörtülüleri okuttuk Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var 28 Şubat darbesinin baş aktörüydü! Şimdi oğlunun vasiliğinde gözlerden uzak yaşıyor ‘Sadece arazisine 120 milyon dolar veren varsa…’! Avukat Yaşar Baş Turhan Çömez’i nakavt etti DEM’in solcu yavru partilerinin maskesi indi: Terörsüz Türkiye’ye de karşı çıktılar
Gündem İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!
Gündem

İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi, Siyonist İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı sözde "arazi kayıt süreci"ne sert tepki gösterdi. Komite, Filistinlilere ait toprakların gasbedilmesini idari bir kılıfla "resmi hale getirmeyi" amaçlayan bu sinsi kararı şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararını şiddetle kınadı.

Komite, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uygulamaya koyduğu yeni karar için yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Bürosu, işgalci güç İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki sayısız diğer yasa dışı politika ve uygulamayı şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

 

İsrail'in bu tür yasa dışı kararlarının, Filistinli toprak sahiplerinin daha fazla mülksüzleştirilmesi anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, bu eylemlerin, uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal eden ciddi bir tırmanışı oluşturduğu ve kınanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bu sözde idari önlemlerinin işgal altındaki Filistin topraklarının fiili ilhak amacı taşıdığı kaydedilerek, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının yasal statüsünü, demografik yapısını değiştirme politikalarının hiçbir yasal geçerliliği olmadığının altı çizildi.

 

- İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.​​​​​​​

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi" hedefleniyor.

'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı?
'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı?

Sosyal Medya

'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı?

İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!
İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!

Dünya

İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar
Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

Gündem

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!
İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

Dünya

İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23