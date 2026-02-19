Drift yapan ucubeye 58 bin lira ceza!
Hatay'ın Antakya ilçesinde drift yapan magandaya 58 bin 217 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobille drift attığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, F.M'ye 58 bin 217 lira ceza kesti.
Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Kaynak: AA
