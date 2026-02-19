  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığından NATO mesajı Seküler yobazların hazımsızlığına Erdoğan'dan sert cevap! "Aile yılı"nda tartışılan LGBT, tv reklamlarında. Kim bunlar, devlete meydan okuyorlar İstanbul trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı! Anıtkabir’e koşan kadınlar buna ne diyecek! Medeni kanunda ‘metres hayatı’ iflası “Türkiye tüm topraklarımızı vurabilir” Yunanistan’da ‘CENK’ korkusu Sağlık Bakanı uyardı: Nüfus yapımız büyük tehlikede! Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu? Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor
Yerel Drift yapan ucubeye 58 bin lira ceza!
Yerel

Drift yapan ucubeye 58 bin lira ceza!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Drift yapan ucubeye 58 bin lira ceza!

Hatay'ın Antakya ilçesinde drift yapan magandaya 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde drift yapan magandaya 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobille drift attığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, F.M'ye 58 bin 217 lira ceza kesti.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA

Magandalara kötü haber: Trafik cezaları artırılıyor
Magandalara kötü haber: Trafik cezaları artırılıyor

Aktüel

Magandalara kötü haber: Trafik cezaları artırılıyor

Motosikletle akrobasi pahalıya patladı 'Aday' çıktı ama magandalığa
Motosikletle akrobasi pahalıya patladı 'Aday' çıktı ama magandalığa

Yerel

Motosikletle akrobasi pahalıya patladı 'Aday' çıktı ama magandalığa

Hatay’da motosikletli magandaya rekor ceza! Hem ehliyetsiz hem kasksız: Akrobatik şovun sonu karakolda bitti
Hatay’da motosikletli magandaya rekor ceza! Hem ehliyetsiz hem kasksız: Akrobatik şovun sonu karakolda bitti

Yaşam

Hatay’da motosikletli magandaya rekor ceza! Hem ehliyetsiz hem kasksız: Akrobatik şovun sonu karakolda bitti

Polise kafa atan maganda tutuklandı
Polise kafa atan maganda tutuklandı

Yerel

Polise kafa atan maganda tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23