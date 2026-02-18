Polonya’da skandal: Denetim yapan polis uyuşturucu müptelası çıktı!

Polonya’da bir trafik kontrolü sırasında şaşırtan bir olay yaşandı. Başkent Varşova’ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Wolomin kentinde 11 Şubat akşamında devriye görevi yapan trafik polis ekibinden bir memur, bir sürücüyü durdurarak alkol ve uyuşturucu testi yapmak istedi. Polis memurunun davranışlarında tuhaflık fark eden sürücü, yetkilinin alkol ya da uyuşturucunun etkisinde olabileceğini düşünerek durumu acil durum hattına bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen bir başka polis ekibi hem sürücüye hem de görevi başındaki polise alkol ve uyuşturucu testi yaptı. Test neticesinde her iki kişinin alkol muayenesi temiz çıkarırken, hem sürücünün hem de polis memurunun uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirlendi. İki şahıs da gözaltına alınırken, hakkında disiplin soruşturması açılan polis memuru açığa alındı. Wolomin Savcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.