ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen süreçte anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneklerin devreye girebileceğine işaret ederek stratejik öneme sahip Diego Garcia Üssü'nü gündeme getirdi.

TRUMP: DIEGO GARCIA ÜSSÜ'NÜ KULLANMAMIZ GEREKEBİLİR

İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin uzlaşmaz tavrını sürdürmesi halinde atılacak adımlara değindi. Sürecin gidişatına göre askeri hazırlıkların yapılabileceğini belirten Trump, "İran anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin Diego Garcia Üssü'nü kullanması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Trump, bölgedeki askeri varlığın tahkim edilebileceği mesajını vererek, Tahran'ın masaya oturmaması durumunda stratejik üslerin operasyonel hale getirilebileceğinin altını çizdi.

SALDIRI İÇİN ÇOK SAYIDA ARGÜMAN VAR

Başkan Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre önce Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Tahran yönetimine yönelik sert uyarılar yer aldı. Olası bir askeri müdahalenin zeminine dikkat çekilen açıklamada, "İran'a saldırı için çok sayıda argüman var, Tahran'ın anlaşma yapması akıllıca olur." denildi.

Beyaz Saray yetkilileri, diplomatik çözümün hala masada olduğunu ancak İran'ın tutumunun belirleyici olacağını vurguladı. Trump'ın işaret ettiği Diego Garcia Üssü, ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki en kritik askeri tesislerinden biri olarak biliniyor ve uzun menzilli operasyonlarda stratejik bir merkez olarak kullanılıyor.