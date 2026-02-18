  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar Onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti Ortadoğu'ya yığınak Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku Türkiye savunma sanayiinde dünya devlerine meydan okuyor! Hastanede mide bulandıran olay Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan rapor teşekkürü Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı? Başörtüsü düşmanı eski Boğaziçi Rektörü’ne bakın! Ergüder: Biz başörtülüleri okuttuk
Dünya ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma masasına oturmaması durumunda Diego Garcia Üssü'nün kullanılabileceğini söyledi. Trump, Tahran yönetimine askeri seçenek mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen süreçte anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneklerin devreye girebileceğine işaret ederek stratejik öneme sahip Diego Garcia Üssü'nü gündeme getirdi.

 

TRUMP: DIEGO GARCIA ÜSSÜ'NÜ KULLANMAMIZ GEREKEBİLİR

İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin uzlaşmaz tavrını sürdürmesi halinde atılacak adımlara değindi. Sürecin gidişatına göre askeri hazırlıkların yapılabileceğini belirten Trump, "İran anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin Diego Garcia Üssü'nü kullanması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Trump, bölgedeki askeri varlığın tahkim edilebileceği mesajını vererek, Tahran'ın masaya oturmaması durumunda stratejik üslerin operasyonel hale getirilebileceğinin altını çizdi.

 

SALDIRI İÇİN ÇOK SAYIDA ARGÜMAN VAR

Başkan Trump'ın açıklamalarından kısa bir süre önce Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Tahran yönetimine yönelik sert uyarılar yer aldı. Olası bir askeri müdahalenin zeminine dikkat çekilen açıklamada, "İran'a saldırı için çok sayıda argüman var, Tahran'ın anlaşma yapması akıllıca olur." denildi.

Beyaz Saray yetkilileri, diplomatik çözümün hala masada olduğunu ancak İran'ın tutumunun belirleyici olacağını vurguladı. Trump'ın işaret ettiği Diego Garcia Üssü, ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki en kritik askeri tesislerinden biri olarak biliniyor ve uzun menzilli operasyonlarda stratejik bir merkez olarak kullanılıyor.

 

Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor
Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor

Gündem

Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

Dünya

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

ABD'de yasak delindi! Mahkeme 'Dini Özgürlük' dedi, kapılar açıldı
ABD'de yasak delindi! Mahkeme 'Dini Özgürlük' dedi, kapılar açıldı

Gündem

ABD'de yasak delindi! Mahkeme 'Dini Özgürlük' dedi, kapılar açıldı

Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! "Biz savaşmak istemiyoruz"
Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz”

Dünya

Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

rabbimin ikazı geldiğinde çaresizliktir insanın çabaları...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23