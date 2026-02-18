  • İSTANBUL
Terörden kurtulan Suriye'de ilk teravih coşkusu!
Gündem

Terörden kurtulan Suriye'de ilk teravih coşkusu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Terörden kurtulan Suriye'de ilk teravih coşkusu!

Suriye ordusunun kararlı operasyonlarıyla terör örgütü YPG ve Baas rejiminin pençesinden kurtarılan Rakka, Halep ve Deyrizor illerinde halk, uzun yıllar süren esaretin ardından ilk teravih namazını kılmanın derin huzurunu yaşıyor. Terör örgütü YPG'nin işgalinden temizlenen bölgelerde camileri dolduran binlerce vatandaş, korku ve baskı olmadan saf tutarak özgürlüğün tadını çıkardı.

Suriye'de terör örgütü YPG'den alınan Rakka ili, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye Mahalleri ile Deyrizor ili kırsalında ilk teravih namazı kılındı.

AA ekipleri, terör örgütünden kurtarılan bölgelerdeki ilk teravi namazını görüntüledi.

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri ve Rakka, Deyrizor illeri ile Haseke kırsalındaki camilerde saf tutan vatandaşlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Başkent Şam'daki Emevi Camisi'nde diğer illerden hatta farklı ülkelerden gelen Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını birlikte eda etti.

Türkiye'den gelen Muhammet, ilk teravih namazını Emevi Camisi'nde kılmanın sevinç verici olduğunu söyledi.

 

Rakkalı Halil el-Ceysi de, kentin terör örgütü YPG’den temizlenmesinin ardından ilk teravih namazını Firdevs Camisi'nde eda ettiğini belirtti.

Ceysi, "Mübarek ramazan ayının Suriye halkının gönüllerini kin, nefret ve fitneden arındırmasını temenni ediyorum." dedi.

Rakkalı Mervan Ceddu, Esed rejiminin devrilmesi ve terör örgütü YPG'nin bölgeden çıkarılmasıyla uzun yıllar süren sıkıntıların ardından ilk kez huzur içinde bir teravih namazı kıldıklarını belirtti.

Deyrizor'un terör örgütü YPG'den kurtulmasından dolayı şükrettiklerini belirten Ahmet Duyem, artık gönül rahatlığıyla sabah ve teravih namazlarına gelebildiğini ifade etti.

 

Duyem, "Firavun’un halkına yaptığı zulümden daha ağırını Deyrizor halkı yaşadı. Yıllarca baskı gördük. Sonsuz şükürler olsun ki artık onlardan kurtulduk." dedi.

Devrik rejim ve terör örgütünün zulmünü bizzat yaşayanların özgürlüğün değerini daha iyi bildiğini ifade eden Duyem, "Bu yaşananlar ne kitaplarda anlatılabilir ne de sözle tarif edilebilir. İnsanların korku ve sorgu olmadan sabah namazına gelebilmesi büyük bir nimet." diye konuştu.

Suriye ordusu, 6 ocak da başlattığı operasyonda terör örgütü YPG işgalindeki Halep'in Şeyh Maksud ve Eşreffiye mahallesini, Rakka ilini ve Deyrizor kırsalını YPG'den kurtarmıştı.

Ahmet Kar

Terörden arındırılmış Suriye,bütün örgütler Suriyenin içinde,onları boşverin Abd İsrail Teröristleri istedikleri zaman suriyeye girip bombardıman yapıp çıkıyorlar.
