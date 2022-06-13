Yalana alışan Deniz Zeyrek bu kez yediremedi, rezil oldu!

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Habertürk canlı yayınında iktidarın ekonomi politikasını hedef alan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Korumalı mevduat hesabı uygulamasında devlet hem %17 faiz hem de kur farkını ödüyor." dedi.

Yalana alışan Zeyrek'in rezil olduğu anlar!

Zeyrek'in değerlendirmesinden sonra söz alan Hukukçu Serkan Toper, "Sevgili Deniz Zeyrek, 'Kur korumalı mevduatta devlet hem yüzde 17'yi hem kur farkını ödedi' dedi." ifadesini kullandıktan sonra, stüdyodaki Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'a dönerek, "Gözünüzün içine baktım. Siz bunun doğrusunu bilmenize rağmen düzeltmediniz." diye konuştu.

Özcan, Toper'e "Zeyrek, 'Devlet yüzde 17'nin üzerindeki kur farkını ödüyor' dedi sandım." şeklinde karşılık verdi.

Serkan Toper, Zeyrek'in sözlerini şöyle düzeltti: Devlet hangisi yüksekse onu öder. İkisini birden ödemez.