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Yakutiye Belediyesi hasta yaşlı kadına sahip çıktı

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ köyünde yaşayan hasta yaşlı kadının yardım çağrısına Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar duyarsız kalmadı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:38
Yakutiye Belediyesi hasta yaşlı kadına sahip çıktı

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ köyünde yaşayan hasta yaşlı kadının yardım çağrısına Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar duyarsız kalmadı.


Yakutiye ilçesinde, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Şadiye Tortumluoğlu (83), evlerinin önünde yol bulunmadığı için tedavi için çocuklarının sırtında hastaneye gidip geldiğini sosyal medyadan duyurarak yardım istemişti.


Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Şadiye teyzenin talebini kısa sürede çözerek evin önündeki 1 kilometrelik yolun yapılması için talimat verdi. Belediyeye ait ekipler Fadime teyzenin evinin önünde çalışmalara başlarken Başkan Uçar bugün aileyi ziyaret ederek taleplerini dinledi.


Köyün 1 kilometre dışında yaşayan Şadiye teyze tedavi için tekerlekle sandalye ile gelemediği için çocuklarının sırtında yola kadar taşınmak durumunda kalıyordu. Yolun yapılmasıyla birlikte Fadime teyze artık sandalye üzerinde tedaviye gidebilecek.


Aileyi evinde ziyaret eden Yakutiye belediye Başkanı Mahmut Uçar, “Bizi buraya getiren neden Şadiye teyzemiz. Eşi vefat ettikten sonra İzmir’e kızının yanına göç ediyor. Babasının arazisi üzerine ev yaptırarak burada yaşamaya başlamış. Tekerlekli sandalye üzerinde yaşamak durumunda. Tedavisi nedeniyle çocukları sırtlarında taşıyarak hastaneye götürüyorlardı. Sosyal medyada konudan haberdar olunca hemen müdahale ederek yolun yapılması için fizibilite çalışması yaparak teyzemize yola kavuşturduk. Şadiye teyzemiz artık araçlarla evine kadar ulaşabilecek. Dualarını bekliyoruz. Burası köyün dışında olduğu için böyle bir mağduriyet söz konusu olmuş. Bunu en kısa zamanda gidermiş olacağız” diye konuştu.


Fadime teyzenin oğlu Suat Tortumluoğlu, “Annemin mutlu olması için biz burayı yaptık. Belediye başkanımıza yolumuzu yaptığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.


Kızı Filiz Eroğlu ise Başkan Uçar’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Başkanım henüz 5-6 aylık olmasına rağmen yaptıklarıyla hepimizin gönlünü fethetti. Annem konuşamıyor ama sürekli başkanımız için dua ediyor. Artık annemizi sandalyesiyle hastaneye götürebileceğiz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün çok mutluyuz. Gönül belediyeciliği yaparak gönlümüzü fethettiniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:38
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