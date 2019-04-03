Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, mazbatasını aldı

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerini büyük yüzde 70’i bulan oy oranı ile kazanan Dr. Mahmut Uçar, mazbatasını seçim kurulundan aldı. Mazbata törenine İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın da katıldı.

Yakutiye Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Mahmut Uçar, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Yakup Taşlıova’nınelinden aldı. Mahmut Uçar, mazbatasını aldıktan sonra seçim sürecinde desteğini esirgemeyen il ve ilçe teşkilatlarına, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İlçe Başkanı Recep Aydın’a, seçim sürecinde çalışmalara katılan Milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Mahmut Uçar, "Seçim sonuçları ülkemiz, Erzurum ve Yakutiyemiz için inşallah hayırlara vesile olur. Yarından tezi yok, arkadaşlarımızla bir araya gelerek Erzurum için çalışmaya başlayacağız. Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Palandöken belediye başkanımıza, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Meclis üyesi seçilen arkadaşlarımıza, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Erzurum ve Yakutiye için yarından tezi yok çalışmaya başlayacağız" dedi. Uçar, bir soru üzerine ilk icraatının seçim çalışmaları sırasında Sanayi bölgesi için çocuk parkı sözü olduğunu belirterek bunu gerçekleştireceğini söyledi.

Mazbata törenine katılan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Sayın başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Mahmut Uçar’a, meclis üyeliklerine seçilen arkadaşlarımıza, teşkilat başkanlarımıza ve partililerimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız önemli sözler verdiler, bizde onların icraatlarının takipçisi olacağız. İnşallah güzel işler yapacaklar" dedi.

Mazbata yada tutanak nedir?

Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda ’tutanak’ olarak adlandırılan kelime, günlük dilde ’mazbata’ şeklinde kullanılıyor. Diğer bir ifadeyle seçimin kazananı resmi tutanakla teminat altına alınmış oluyor.