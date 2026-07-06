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Aktüel TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 12-15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
Aktüel

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 12-15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gökyüzü tutkunlarını Afyonkarahisar'ın Frigya Bölgesi'nde yer alan Emre Gölü'nde gerçekleştirilecek Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin Afyonkarahisar'da 12-15 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kacır, paylaşımında, "Rotamız gökyüzü, durağımız Afyonkarahisar! Ülkemizin en köklü gök bilim etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için, bu yıl 12-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Afyonkarahisar'da bir araya geliyoruz. Gökyüzü meraklıları ile eşsiz bir atmosferde buluşacağımız etkinlikte gündüzleri astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri ile gökyüzünü hep birlikte keşfedecek, geceleri ise teleskoplarımızı yıldızlara çevireceğiz. Perseid meteor yağmurunun en yoğun döneminde; yıldızları, takımyıldızlarını, gezegenleri ve Samanyolu'nu gözlemlemek isteyen herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

28'inci yılında Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Frigya Bölgesi'ndeki Emre Gölü'nde düzenlenecek etkinlik için başvurular, 19 Temmuz'a kadar devam edecek.

Katılımcılar, gündüz saatlerinde özel filtreli teleskoplarla Güneş'i güvenli bir şekilde gözlemleme fırsatı bulacak. Gece saatlerinde ise ışık kirliliğinden uzak gökyüzünde gezegenleri, yıldız kümelerini, bulutsuları, galaksileri ve Perseid meteor yağmurunu uzmanlar eşliğinde teleskoplarla inceleyebilecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca, alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği etkileşimli sunumlar, akademik söyleşiler ve bilim temalı atölye çalışmaları da katılımcılara zengin bir bilim deneyimi sunulacak.

Etkinliğe katılmaya hak kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlenecek.

Başvurular, gge.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

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