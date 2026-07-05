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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan "Geleceğin Mührü" paylaşımı! Uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan "Geleceğin Mührü" paylaşımı! Uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyasetine yön veren kritik zirvelere ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Duran, "Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz tarihi sorumlulukla, daha adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve işbirliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığının hazırladığı videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, arabuluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz. NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyasetine yön veren kritik zirvelere ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz.

Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz bu tarihi sorumlulukla, daha adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve işbirliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası, sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kişisel sosyal medya hesabı ile İletişim Başkanlığının kurumsal hesaplarından yapılan paylaşımlarla başlatılan kampanya, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri, aktivistler ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği kampanya kapsamında, ilk 30 dakika içerisinde on binlerce paylaşım yapıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun katılım gösterdiği "Geleceğin Mührü" etiketi, kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan konu başlıkları arasına girerek trend listelerinde birinci sıraya yükseldi. Kampanya, son bir ayın en yüksek etkileşim alan sosyal medya gündemlerinden biri oldu.

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Yorumlar

Ahmet

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın "Geleceğin Mührü" mesajı, Türkiye'nin uluslararası alanda hak ettiği yere geldiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Türkiye barış ve işbirliği için önemli bir rol üstleniyor. NATO Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gibi kritik zirvelere ev sahipliği yapmak bize uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştirmek fırsatı veriyor. Bu kampanyayla İletişim Başkanlığımız, Türkiye'nin küresel vicdan ve diplomasinin sesi olduğunu tüm dünyaya ilan ediyor.

RECEP ÖNCEL

Bu çok doğru bir tespit Türkiye dünya sisteminde her geçen gün daha önemli bir yere geliyor
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