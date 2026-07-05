TİP’den ve Bodrum’dan başka ne beklenir ki?

Milletin ahlakını ve huzurunu sabote eden isimlere siper olmayı kendilerine görev edinen TİP'li gruplar, meydanda toplanarak tutuklama kararına gerekçe gösterilen "Ölü Deniz" isimli skandal gösteriyi dev ekrandan izledi. Sanat ve mizah maskesi arkasına saklanarak toplumsal kutuplaşmayı tetikleyen provokatif içeriklere "dayanışma" adı altında alkış tutan bu güruh, cezaevindeki şahsa selam çakarak adeta devletin yargı mekanizmalarına meydan okumaya kalkıştı.

Bodrum ve TİP ittifakı şaşırtmadı! Aziz millet bu tiyatrolara prim vermiyor!

Mevzu bahis vatana, millete ve kutsal değerlere saldırı olduğunda hemen ön saflarda yer alan TİP zihniyeti ile sol marjinalizmin yuvası haline gelen Bodrum’un bu ortaklığı, vatansever vatandaşları şaşırtmadı. İfade özgürlüğü yalanıyla toplumun sinir uçlarıyla oynayanları kahramanlaştırmaya çalışanlar, meydanda toplumsal dayanışma nutukları attı. Ancak aziz milletimiz, sanat adı altında yürütülen bu sinsi algı operasyonlarına ve terör seviciliğine dönen dayanışma tiyatrolarına prim vermeyerek bu marjinal oluşumlara tokat gibi bir cevap vermeye devam ediyor.