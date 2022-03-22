  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yakılınca kurtulacağını zanneden kervana O da katıldı!
Medya

Yakılınca kurtulacağını zanneden kervana O da katıldı!

Birçok tiyatro oyunu, sinema ve dizide rol alan Ali Erkazan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 12:34:00 -
Yakılınca kurtulacağını zanneden kervana O da katıldı!

Birçok tiyatro oyunu, sinema ve dizide rol alan Ali Erkazan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

Dünyaca ünlü Fransız yıldız Alain Delon, sakat bir yaşlı adam olmak istemediğini ve ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıklamıştı. Başarılı oyuncu Erkazan, bu konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"YAKSINLAR BENİ"

Delon'un isteğine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Erkazan, "Ben de ölünce yakılmak istiyorum, öyle toprak altına gömülmek istemiyorum. Koyu Fenerbahçeliyim, beni yakıp Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne atsınlar ya da denize atsınlar orada yüzen insanlara sarılayım." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay