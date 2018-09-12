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Yakalanan terörist Esed rejimine böyle seslendi

Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik, MİT'in düzenlediği nokta operasyonuyla yakalandı. Yapılan sorguda Esed rejimine seslenen Nazik, ''Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:04

Son dönemde yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarla dünyanın da dikkatini çeken Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. 2013 yılında Reyhanlı'da düzenlenen bombalı saldırının faili olan Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Aranan teröristler listesinde 'mavi' kategoride yer alan Nazik, MİT'in yaptığı nokta operasyonuyla yakalanarak güvenli yollar üzerinden Türkiye'ye getirildi.

"TÜRKİYE DEVLETİ ÇOK BÜYÜKTÜR, HESABINI SİZDEN SORACAK"

Türkiye'de yapılan sorgusunda emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik Esed rejimine seslenerek, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." dedi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 12:04
  1. Yusuf Nazik
  2. reyhanlı saldırısının faili

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