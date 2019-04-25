Yakalanan Küçükçekmece sapığı suçunu itiraf etti

Çocuk istismarı olayıyla ilgili 2'si Türk, 7'si yabancı olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri suçunu itiraf etti. 7 yabancı uyrukludan 6'sı ülkelerine geri yollanacak.

İstanbul Küçükçekmece'de önceki gün 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheliler İstanbul Emniyeti'nin kapsamlı operasyonu sonucunda yakalandı.

Suçlulardan 1'i suçunu itiraf etti

Gözaltına alınanlardan 2'si Türk, 7'si yabancı uyruklu şahısların sorgularında sona gelindi. Zanlılardan biri suçunu itiraf etti. 7 yabancı uyrukludan 6'sı ülkelerine geri yollanacak.

Bakan Soylu'dan açıklama

Sabah saatlerinde failin yakalandığını söyleyen İçişleri Balanı Süleyman Soylu, şu açıklamaları yaptı:

"Küçükçekmece'deki olayla ilgili Valiliğimiz ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz bir çalışma yaptılar. Bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Bu olay olduktan sonra yakalamak için hemen çalışmaya başladılar. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacaktır. Ben buraya girerken; açıklama yapılacağı bilgisini aldım.

Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyorum. Ben de babayla görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim, faili yakalayacağımızı belirttim.

Arkadaşlarımız açıklama yapmadıysa yapacaklardır. Bu tip olaylara karşı tavrımız, mücadelemiz devam edecektir. Olay medeniyetimize, ahlakımıza uygun değildir. Maalesef bu tip toplumca nefret ettiğimiz olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu tip olaylarla ilgili arkadaşlarımız tahkikatı yapıyor."