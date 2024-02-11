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Yerel Yakalanan hırsız doğum yaptı
Yerel

Yakalanan hırsız doğum yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 13:34:00 -
Yakalanan hırsız doğum yaptı

Denizli'de marketten hırsızlık yaparken yakalanan ve sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen kadın doğum yaptı.

Denizli'de marketten içki çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede doğum yaptı. JASAT ( Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri tarafından anneye bebek takımı hediye edildi.

Pamukkale ilçesinde bir market işletmecisi, alışveriş yapan bir kadının, dolaptan aldığı içkileri çantasına koyup çaldığını öne sürerek güvenlik kamerası görüntüleriyle jandarmaya başvurdu. Jandarma Suç Araştırma Timine (JASAT) bağlı ekiplerce yapılan araştırmada, şüphelinin Kamerun uyruklu düzensiz göçmen B.N.L. olduğu tespit edildi.

B.N.L, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Denizli Devlet Hastanesine götürülen şüphelinin, doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı. Hastanenin doğumhane servisine alınan B.N.L, burada kız çocuk dünyaya getirdi. JASAT ekipleri, anneye bebek takımı hediye etti.

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