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Yahya Çavuş’un doğup büyüdüğü ev müze oluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile birlikte Ezine ilçesine bağlı Yahya Çavuş köyüne giderek, Yahya Çavuş’un doğup büyüdüğü evi gezdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:07
Yahya Çavuş’un doğup büyüdüğü ev müze oluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile birlikte Ezine ilçesine bağlı Yahya Çavuş köyüne giderek, Yahya Çavuş’un doğup büyüdüğü evi gezdi.


Ziyaret sonrası köy kahvesinde vatandaşlar ile birlikte çay içerek sohbet eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”Bugün eski adıyla Koçeli şimdiki adıyla Yahya Çavuş köyümüzdeyiz. Bölgemizin kıymetli değerlerinden bir tanesini kendi bağrında, topraklarında barındırıyor. Balkan savaşının kahramanlarından, ardından Balkan savaşındaki tecrübesini, deneyimini Çanakkale savaşında değerlendirerek büyük kahramanlıklar yazan Yahya Çavuş’un doğduğu, büyüdüğü ev ve köy. Yahya Çavuş, bu köylü. Bu evde doğmuş ve orada büyümüş. Ardından büyük kahramanlıklar yapmış. Hem Balkan savaşında hem de Çanakkale savaşında savaşmış ve Çanakkale’de Eceabat bölgesinde şehit olarak ruhunu teslim etmiş. Bizler de köy Muhtarımız, valimiz, özel idaremiz ile görüşerek şuan kullanılan evin kamulaştırılarak, bölgemizde Yahya Çavuş’a karşı bir vefa borcu olarak ve aynı zamanda bir turizm imkanı olarak kazandırılmasını kendimize görev biliyoruz. Süreci başlattık bununla ilgili il genel meclisimiz kararı aldı ve kamulaştırma süreci başladı" dedi.



"Adım adım süreci takip edeceğiz"


"İlgililerimiz Yahya Çavuş’un torunlarıyla görüşmeler yaptı onların bu konudaki karşılıklı değerlendirmeleri alındı" diyen Bülent Turan, açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:


"İnşallah bu saatten sonra adım adım süreci takip edeceğiz. Özellikle güzel bir projeyle beraber köyümüze katkı sağlaması için, Yahya Çavuş’un hatırasını canlandırmak için adımlar atacağız. Buranın bir ev, bir müze halinde değerlendirilmesini istiyoruz. Biz bu işleri yaparken devlet-millet kaynaşmasını önemsiyoruz. Bizler alt yapıyı hazırlayacağız, bölgenin kendi insanları, ekonomik imkanı iyi olan insanları bir araya gelecekler ve restorasyonu onlar yapacaklar. Yani izinler, kamulaştırma, aileyle görüşülme, proje bizim ama ardından yapılacak olan restorasyon yapılanmaları da bölgede ki zengin iş adamları inşallah yapacaklar. Sonuç olarak kısa süreç içerisinde hem köyümüzün adının Türkiye’ye duyurulması hem de bu evin Yahya Çavuş’a ait bir mekan haline gelmesi için adım atacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:07
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