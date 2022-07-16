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Yerel Yahudilere ait mezar taşlarını tahrip eden 2 çocuk adliyeye sevk edildi
Yerel

Yahudilere ait mezar taşlarını tahrip eden 2 çocuk adliyeye sevk edildi

Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını tahrip eden çocuklardan 2'si adliyeye sevk edildi. Yaşları 12'den küçük 3 çocuk ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliğinin ise tahrip edilen mezar taşlarını yaptıracağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:46:00 -
Yahudilere ait mezar taşlarını tahrip eden 2 çocuk adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda yapılan tahribatla ilgili yakalanan 5 çocuktan 3'ü ailelerine teslim edildi, 2'si adliyeye gönderildi.

Fetihtepe Mahallesi'ndeki Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da meydana gelen tahribatı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşları 11 ila 13 arasındaki 5 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuklardan 3'ü yaşları 12'den küçük olduğu için ailelerine teslim edildi. 2 çocuk adli makamlara sevk edildi.

Yeniden yapılacak

5 çocuğun 13 Temmuz'da yaptığı tahribatın, İstanbul Valiliği tarafından giderileceği açıklandı.

Bu kapsamda mezarlığa gelen görevliler, inceleme yaparak, tahrip edilen mezar taşlarının ölçüsünü aldı.

Zarar gören mezarların en kısa sürede yaptırılacağı öğrenildi.

Olay

İstanbul Valiliğince, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da yapılan tahribatla ilgili araştırma ve güvenlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda, yaşları 11 ila 13 arasında 5 çocuğun yakalandığı bildirilmişti.

Açıklamada, mezarlıktaki 81 mezar taşının tahrip edildiği, görüntülerden olayın mezarlık çevresinde ikamet eden 5 çocuk tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

 

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