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Dünya Yahudiler Filistinlilerin koyunlarını zehirleyerek öldürdü
Dünya

Yahudiler Filistinlilerin koyunlarını zehirleyerek öldürdü

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Yahudiler Filistinlilerin koyunlarını zehirleyerek öldürdü

Yahudi işgalcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir koyun sürüsünü zehirlediği bildirildi.

Yahudi işgalcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir koyun sürüsünü zehirlediği bildirildi.

Yahudi yerleşimciler cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesiminde bulunan Nablus yakınlarındaki Asira eş Şimaliye beldesinde bir koyun sürüsünü çalmaya çalıştı.

Koyunları çalmayı başaramayan Yahudiler ardından koyun sürüsünü zehirledi ve tüm koyunları öldürdü.

Filistinli Nidal Yasir Sevalme'ye koyun sürüsünün tamamen telef olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, Sevalme'ye ait ağılda çok sayıda koyunun telef olduğu görüldü.

Yahudi işgalcilerin bölgede Filistinlilere sıklıkla saldırılar düzenlediği biliniyor.

Yahudiler Filistinlilerin çiftlik hayvanlarına ve ekinlerine zarar veriyor ve zaman zaman hayvanlarını çalıyor.

Kaynak: Mepa News

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