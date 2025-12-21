Yahudiler bölgeye yerleşmek için sınıra aktı! Gazze’yi Türkler değil biz yöneteceğiz

TAHSİN HAN

Gazze’de soykırım yapıp bölgenin yüzde 90’ını yıkan İsrail’de ırkçı yahudiler, Filistinlilerin sürülmesini ve bölgenin kendileri için yerleşime açılmasını talep ediyor... Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre; yahudi yerleşimci gruplar, Filistinlilerin Gazze’den çıkarılmasının sadece bir ‘zaman meselesi’ olduğunu söylerken kuşatma altındaki bölgenin İsrail tarafından yerleşime açılmasını hızlandırmaları için liderlerine baskı yapıyorlar. Nachala örgütüne bağlı yerleşimciler, “Gazze’de Bayrağı Yükseltme” başlıklı bir etkinlik için İsrail’in Gazze sınırına yakın bir yerde toplandı. Irkçı grubun amacı, İsrail ordusunun iki yılı aşkın süredir bombalayarak yerle bir ettiği kuşatma altındaki bölgede Yahudi yerleşimleri kurmak.

GAZZE ATALARDAN MİRAS

Etkinlik, İsrail’in güneyindeki Sderot şehrinden Gazze Şeridi’ne bakan bir nokta olan Sderot gözlem noktasında gerçekleşti. Irkçı Nachala’nın organize ettiği etkinliğe işgal altındaki Batı Yaka’daki yerleşim yerlerinden ve İsrail içinden otobüslerle destekçiler akın etti. Etkinlikte ırkçı organizatörlerden biri Gazze’de öldürülen İsrail askerlerinin “fedakarlığının” boşuna olmayacağını belirterek, “Gazze, atalarımızdan miras kalan toprakların bir parçası ve sonsuza dek orada kalmak için oraya geri döndük. Gazze Yahudiler tarafından yerleşime açılacak. Gazze bizimdir” diye konuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ten gelen yerleşimci Arnon Segal, “Buradan gelen yön duygusunu takdir ediyoruz, Gazze’nin Yahudi olması gerekiyor. Batı Yaka’da Yahudi yerleşimi de 50 yıl önce hayal ürünü bir rüya gibiydi. Biz zaten Gazze’deydik, bu bir karar meselesi” diyerek Yahudi yerleşiminin yakın zamanda yeniden kurulacağına dair umudunu dile getirdi.

DANİELLA WEİSS BAŞROLDEYDİ

Nachala’nın başkanı Daniella Weiss, “Burada bulunan herkes taviz veriyor, çünkü buradaki herkes Gazze’nin içinde olmak, bayrak dikmek ve bir yurt kurmak istiyor. Bugün birçok yerde İsrail bayrağını dalgalandırma ayrıcalığına sahip olduk. Sadece askerler değil, siviller, kadınlar ve çocuklar da bayrağı dalgalandırdı. Gazze, Trump’ın Rivierası değil, Amerika’nın Rivierası da değil, İsrail halkının Rivierasıdır. Gazze’ye geri döneceğimiz bir zaman olacak. Ne Endonezyalılar, ne Türkler, ne Mısırlılar, ne de başka bir ülke; Gazze’yi sadece İsrail yönetecek” dedi.

Weiss, Gazze’de İsrail bayrağının dalgalandırılmasının “bağımsız olma ve dünya uluslarının dayatmalarına boyun eğmeme arzusunun bir ifadesi” olduğunu söyledi. ABD’nin arabuluculuğuyla İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmanın ardından Gazze’ye uluslararası müdahaleyi eleştirmeye devam etti.

İsrail’in ‘yerleşimci vaftiz annesi’ olarak adlandırılan Daniella Weiss’in Netanyahu ile doğrudan bağlantısı var ve Gazze’yi yahudileştirmek istiyor.