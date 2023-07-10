Yahudiler 6 ayda, Filistinlilere ait 44 bin dönüm araziyi gasp etti

Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, siyonist işgal rejiminin 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin ihlalleriyle ilgili rapor yayımladı.

Rapora göre, siyonist işgal rejimi unsurları, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yıkım gerçekleştirdi. Bu yıkımlarda arasında Filistinlilere ait bir okulun da olduğu 303 yapı yerle bir edildi. Yıkım nedeniyle 272'si çocuk, 543 kişi evsiz kaldı.

İşgal rejiminin bu yılın ilk 6 ayında Filistinlilere ait yapılara sabotaj, ağaçların sökülmesi, yol kapatma ve fiziksel yaralama gibi 4 bin 73 ayrı ihlal gerçekleştirildiğine dikkat çekilen raporda, Yahudi yerleşimcilerin bin 148 saldırısı sonucunda 8 Filistinlinin vefat ettiği ifade edildi.

Raporda, işgal rejimi tarafından Filistinli vatandaşlara ait topraklarda 13 kaçak yerleşim kurulurken, çeşitli bahanelerle 44 bin dönüm araziye de el konuldu.

Ayrıca, işgal rejimi güçleri ve Yahudi yerleşimciler, yılbaşından bu yana 8 bin 340 ağacı kesti ya da zarar verdiği kaydedildi. (İLKHA)

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