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Aktüel Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere ve tarım arazilerine saldırdı
Aktüel

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere ve tarım arazilerine saldırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:03:08 -
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere ve tarım arazilerine saldırdı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçilere ve tarım arazilerine saldırırken, İsrail ordusu 3 bin dönüm genişliğindeki zeytin bahçesini kullanıma kapattı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve tarım arazilerine saldırısını anlattı.

Nablus bölgesinde bulunan Yitzar yerleşim birimindeki Yahudi yerleşimcilerin bölgede hasat yapmakta olan çiftçilere saldırdığını belirten Daglas, 3 kişinin yaralandığını ve onlarca zeytin ağacının yakıldığını aktardı.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte yerleşim birimlerine yakın bölgelerdeki Filistinli çiftçilere saldırıyı artırdığını dile getirdi.

- 3 bin dönüm zeytin bahçesi kapatıldı

Kudüs merkezli Arazi Araştırmaları Merkezi ise yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 3 bin dönümlük zeytin bahçesinin kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Filistin topraklarında zeytinin hasat döneminin başlamasıyla birlikte söz konusu kararı aldığı vurgulandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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