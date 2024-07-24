Yahudi yalaması inek beyinliler! Hindistan'da Filistin bayrağı sallamak suç!

Hindistan genelinde Filistin bayrağı sallayan yaklaşık iki yüz Müslüman genç hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun aksine, İsrail bayrakları sallayarak İsrail'e destek için toplananlar hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.

Hindistan genelinde Bihar, Jharkhand ve Uttar Pradesh gibi eyaletlerde Muharram alaylarında Filistin bayrağı sallayan yaklaşık iki yüz Müslüman genç hakkında soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar elliye yakın genç tutuklanırken, diğerleri gözaltına alındı ve sorgulandı.

Gençlere yönelik suçlamalar arasında güya toplumsal uyumu bozmak ve ulusal birlik ve bütünlüğü baltalamak da yer alıyor. Keşmirli gençler ise Terörle Mücadele Yasası (UAPA) gibi daha katı yasaların hedefi oluyor!

Bu durum, Hindistan'ın tarihsel olarak Filistin'i desteklemesi ve Filistin davasının ülkenin dış politikasının ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle dikkat çekiyor. 1974'te Hindistan, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tanıyan ilk Arap olmayan devlet oldu ve 1988'de Filistin Devleti'ni tanıyan ilk ülke oldu.

Ancak bugün Hindistan'da Filistin bayrağı sallamak suç sayılıyor. Agra, Bagaha, Bhadohi, Bhagalpur, Bokaro, Darbhanga, Deoria, Dumka, Fatehpur Sikri, Giridih, Gopalganj, Jamshedpur, Kaimur, Kanpur, Kargil, Khandwa, Lohardaga, Motihari, Murshidabad, Narkatiaganj, Nawada, Rajgadh, Ramgarh, Ranchi, Sahibganj, Sherghati, Srinagar, Supaul, Unnao ve Vadodara gibi şehirlerde Muharram alaylarında Filistin bayrağı sallayan kişilere karşı polis harekete geçti. Her bayrak ve matbaa yakından takip edildi ve bu eylem ciddi bir suç olarak ele alınarak özel bir soruşturma ekibi kuruldu.

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Bu durum, özellikle Hindistan Birliği Bakanı Kiren Rijiju'nun Kargil'deki bir Muharram toplantısına katılması ve burada Filistin bayrağı ve kefiye ile görülmesiyle ilgili olarak sosyal medyada kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

İsrail bayrağı sallamak serbest!

Bunun aksine, Hindutva örgütlerinin başkentte İsrail bayrakları sallayarak İsrail'e destek için toplandıklarında, polis tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bildirildi. 18 Temmuz'da Madhya Pradesh, Khandwa'da aşırılık yanlısı Hindu gruplar İsrail bayrakları sallayarak Filistin ile dayanışma gösterenlere tehditler savurdu. Kolluk kuvvetlerinin bu tür olaylara verdiği tepkiyle ilgili haklı bir soru işareti var.

Hindistan medyası da Muharram alaylarında dalgalandırılan Filistin bayrağının yanlış olduğunu kanıtlamak için gece gündüz çalışıyor. Bayrağı sallayan kişilere "fundamentalist" deniyor ve bu eylem bir "komplo" olarak görülüyor.

Ünlü avukat ve insan hakları aktivisti Vrinda Grover, Hindistan'da Filistin bayrağı sallamanın cezai bir eylem olmadığını belirtiyor.

Middle East Monitor