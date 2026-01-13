Yahudi Profesör Mearsheimer: 'İsrail Dünyayı İran’la Uyutup Filistin’i yok ediyor'

Dünyaca ünlü siyaset bilimci Prof. John Mearsheimer, Ortadoğu’daki gerilime dair ezber bozan bir iddiada bulundu. Mearsheimer’a göre İsrail, dikkatleri İran’a çekerek Filistin topraklarında yürüttüğü ‘etnik temizliği’ gizlemeyi amaçlıyor.

CHICAGO – Uluslararası ilişkiler disiplininin yaşayan en önemli isimlerinden biri olan Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. John Mearsheimer, İsrail’in bölgesel stratejisine dair sert eleştirilerde bulundu. Mearsheimer, İsrail’in bilinçli bir şekilde İran ile çatışma ortamını körüklediğini ve ABD’yi bu savaşa dahil etmeye çalıştığını savundu.

"Hedef: Dünyanın Bakış Açısını Değiştirmek"

Mearsheimer, İsrail’in İran ile gerilimi tırmandırmasının arkasında yatan asıl motivasyonun "stratejik bir dikkat dağıtma" olduğunu ileri sürdü. Profesörün analizine göre, küresel kamuoyu İran ile olası bir büyük savaşa odaklanmışken, İsrail’in Filistin halkına yönelik uygulamaları "radarın altında" kalıyor.

Analizdeki Temel Noktalar:

ABD’nin Kışkırtılması: Mearsheimer, İsrail’in Washington yönetimini İran’a karşı askeri bir müdahaleye zorladığını, böylece bölgedeki en büyük rakibini ABD eliyle saf dışı bırakmak istediğini iddia ediyor.

Etnik Temizlik İddiası: Habere konu olan açıklamalarda en dikkat çeken kısım ise "etnik temizlik" vurgusu. Mearsheimer, bölgesel bir savaş kaosunun, Filistinlilerin topraklarından uzaklaştırılması sürecini hızlandırmak için uygun bir zemin hazırladığını savunuyor.

Küresel Körlük: Büyük bir bölgesel savaş korkusu, Gazze ve Batı Şeria’daki insani krizi ikincil bir mesele haline getiriyor.

"İsrail’in Nihai Planı"

Mearsheimer’a göre bu strateji sadece askeri bir savunma refleksi değil, aynı zamanda demografik bir hedef taşıyor. Ünlü profesör, İsrail’in "Büyük İsrail" hedefleri doğrultusunda, uluslararası toplumun İran ile meşgul olduğu bu dönemi bir fırsat penceresi olarak gördüğünü ifade ediyor.