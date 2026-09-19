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Gündem Tatil için Karadağ’a gitmişti! 26 yaşındaki Ege evde ölü bulundu
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Tatil için Karadağ’a gitmişti! 26 yaşındaki Ege evde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
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Tatil için Karadağ’a gitmişti! 26 yaşındaki Ege evde ölü bulundu

Manisa’da yaşayan 26 yaşındaki Ege Karaaslan’dan Karadağ’da acı haber geldi. Tatil için arkadaşının yanına giden Karaaslan, kaldığı evde hareketsiz halde bulundu. Genç adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Manisa’da yaşayan Ege Karaaslan (26), tatil amacıyla Karadağ’da yaşayan arkadaşının yanına gitti. Karaaslan’dan 13 Eylül’de acı haber geldi.

Kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulunan Karaaslan için sağlık ekiplerine haber verildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde 26 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Karaaslan’ın ölüm nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu’na getirilmesi ve yapılacak otopsiyle kesin ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Karaaslan’ın cenazesinin Balıkesir’de toprağa verileceği belirtildi.

2024’teki ölümlü kazada yargılanmıştı

Karaaslan’ın ismi daha önce Manisa’da meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla gündeme gelmişti.

DHA’nın aktardığı bilgilere göre Karaaslan, 11 Ekim 2024’te kullandığı otomobille motokurye Hasan Emre’ye (27) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Yargılama sonucunda 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Karaaslan tahliye edildi. Hasan Emre’nin ailesinin karara itiraz ederek dosyayı 16 Nisan 2025’te Yargıtay’a taşıdığı kaydedildi.

Karadağ’da hayatını kaybeden Karaaslan’ın ölümüne ilişkin kesin tablo ise otopsi sonucuyla netleşecek.

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