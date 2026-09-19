AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi
Türk Telekom, geleceğin teknolojilerine yönelik akademik birikimle sektör deneyimini aynı masada buluşturmak amacıyla Türk Telekom AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu'nu hayata geçirdi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "6G'den yapay zekaya, uydu haberleşmesinden kuantum teknolojilerine kadar önümüzdeki dönemin belirleyici teknolojilerinde akademinin bilgi birikimini sahadaki deneyimimizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.