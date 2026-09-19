AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

Geleceğin teknolojilerini yalnızca takip etmekle yetinmeyip, bu teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak için de çalıştıklarını ifade eden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de 2024 yılında en fazla patent başvurusu yapan firma olan Türk Telekom, 2025'te gerçekleştirdiği 921 başvuruyla bu alandaki liderliğini devam ettirerek, son üç yılda 2 binin üzerinde patent başvurusuna da imza atmış oldu. AR-GE ve inovasyon alanındaki gücümüzü sürdürülebilir kılmak için teknoloji üretmenin yanı sıra bu teknolojileri geliştiren insan kaynağımızı da desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 4 farklı kategoride 4 çalışma arkadaşımızın başarısını onurlandırdık. Patentten uluslararası işbirliklerine, ürün odaklı AR-GE çalışmalarından toplumsal fayda sağlayan inovasyon projelerine kadar farklı alanlarda ortaya koyduğumuz başarıları görünür kılıyoruz."