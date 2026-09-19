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AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

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AA Giriş Tarihi:

AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

Türk Telekom, geleceğin teknolojilerine yönelik akademik birikimle sektör deneyimini aynı masada buluşturmak amacıyla Türk Telekom AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu'nu hayata geçirdi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "6G'den yapay zekaya, uydu haberleşmesinden kuantum teknolojilerine kadar önümüzdeki dönemin belirleyici teknolojilerinde akademinin bilgi birikimini sahadaki deneyimimizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

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Foto - AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

Türk Telekom, geleceğin teknolojilerine yönelik akademik birikimle sektör deneyimini aynı masada buluşturmak amacıyla Türk Telekom AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu'nu hayata geçirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6G, yapay zeka, kuantum teknolojileri, uydu haberleşmesi ve yeni nesil ağlar başta olmak üzere geleceğin ileri teknolojilerine odaklanacak kurul, akademi ile sektör arasında kalıcı bir işbirliği zemini oluştururken, Türkiye'nin küresel standartlarındaki milli teknoloji gücünü ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.

#2
Foto - AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

Kurul, yeni nesil haberleşme teknolojilerinin farklı alanlarında uluslararası akademik çalışmalarıyla öne çıkan 6 bilim insanını Türk Telekom çatısı altında buluşturuyor. Bu kapsamda, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Elif Uysal uzay haberleşmesi, enerji verimliliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT), İstanbul Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Arslan yeni nesil ağlar ve haberleşme, Edinburgh Napier Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Berk Canberk ise dijital ikiz, IoT ve akıllı ağlar alanlarındaki uzmanlıklarıyla kurula katkı sunacak. Kurulun diğer üyeleri, yapay zeka ve IoT alanlarında çalışan Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Resul Daş, entegre algılama ve haberleşme ile yeni nesil ağlar üzerine çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ve karasal olmayan ağlar ile Yüksek İrtifa Platform İstasyonları (HAPS) alanında çalışmalarıyla tanınan Kanada'daki Carleton Üniversitesinden Prof. Dr. Halim Yanıkömeroğlu olarak belirlendi.

#3
Foto - AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

Çalışmalarını 4 ana eksen üzerinde yürütecek kurul, yeni nesil ağlar odağında 6G, yapay zeka destekli ağlar ve uydu haberleşmesi konularında akademi ile sektörün perspektiflerini bir araya getirecek. Yetenek ekosistemi ekseninde araştırmacıların beklentileriyle sektörün deneyimlerinin karşılıklı paylaşılmasını sağlayacak kurul, bu sayede oluşturulacak yenilikçi servisler ve ağ teknolojileri için zemin hazırlayacak. Kurulun temel hedefi, akademiyle telekomünikasyon dünyası arasında düzenli, açık ve iki yönlü bir temas kurarak, geleceğin teknolojilerine yönelik fikir alışverişini kalıcı hale getirmek olacak.

#4
Foto - AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

4 KATEGORİDE 4 BAŞARIYA PLAKET VERİLDİ Türkiye'de 2024 yılında en fazla patent başvurusu yapan şirket olan Türk Telekom, 2025'te gerçekleştirdiği 921 başvuru ile bu alandaki konumunu sürdürerek son üç yılda 2 binin üzerinde patent başvurusuna imza attı. Şirketin bu yıl telekom operatörleri arasında Web of Science'ta Avrupa'da ikinci sırada yer alması da bilimsel üretim ve araştırma alanındaki çalışmalarının önemli göstergelerinden biri oldu. Elde edilen sonuçlarda çalışanlarının katkısını görünür kılmayı önemseyen Türk Telekom, kurulun tanıtımının ardından kurum içi inovasyon ve AR-GE çalışmalarında öne çıkan başarıları ödüllendirdi. Etkinlikte, "Son 5 Yılda En Çok Patent Başvurusu", "En Çok Uluslararası Patent", "2025 Yılında Uluslararası Ses Getiren AR-GE İşbirlikleri" ve "Ürün Odaklı AR-GE Projesi" kategorilerinde 4 çalışana plaket takdim edildi.

#5
Foto - AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

"ÜNİVERSİTELERLE ARAMIZDAKİ KÖPRÜYÜ KALICI HALE GETİRİYORUZ" Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, milli teknoloji geliştirme vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi yalnızca teknolojiyi tüketen değil, küresel standartları belirleyen, üreten ve dünyaya sunan bir "teknoloji üssü" haline getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

#6
Foto - AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

Şahin, söz konusu vizyon doğrultusunda, akademik birikimi telekom sektörünün saha deneyimiyle buluşturdukları Türk Telekom AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu ile üniversitelerle aralarındaki köprüyü kalıcı hale getirdiklerini aktararak, şunları kaydetti: "Alanlarında uluslararası ölçekte önemli çalışmalara imza atan, bilimsel birikimleriyle yeni nesil haberleşme teknolojilerinin gelişimine katkı sunan değerli akademisyenlerimizin kurulumuzda yer almasını son derece kıymetli buluyoruz. Akademik bilgiyi Türk Telekom'un AR-GE kabiliyeti ve sahadaki teknoloji deneyimiyle buluşturarak, Türkiye'den dünyaya uzanan yeni fikirlerin ve teknolojilerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Geleceğin ağlarını ancak güçlü bir milli teknoloji ekosistemiyle inşa edebileceğimize inanıyoruz. 6G'den yapay zekaya, uydu haberleşmesinden kuantum teknolojilerine kadar önümüzdeki dönemin belirleyici teknolojilerinde akademinin bilgi birikimini sahadaki deneyimimizle buluşturmak, hem sektörümüz hem de ülkemiz için büyük bir değer yaratacak."

#7
Foto - AR-GE ve İnovasyon Bilim Kurulu oluşturuldu! Türk Telekom’dan milli teknoloji hamlesi

Geleceğin teknolojilerini yalnızca takip etmekle yetinmeyip, bu teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak için de çalıştıklarını ifade eden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de 2024 yılında en fazla patent başvurusu yapan firma olan Türk Telekom, 2025'te gerçekleştirdiği 921 başvuruyla bu alandaki liderliğini devam ettirerek, son üç yılda 2 binin üzerinde patent başvurusuna da imza atmış oldu. AR-GE ve inovasyon alanındaki gücümüzü sürdürülebilir kılmak için teknoloji üretmenin yanı sıra bu teknolojileri geliştiren insan kaynağımızı da desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 4 farklı kategoride 4 çalışma arkadaşımızın başarısını onurlandırdık. Patentten uluslararası işbirliklerine, ürün odaklı AR-GE çalışmalarından toplumsal fayda sağlayan inovasyon projelerine kadar farklı alanlarda ortaya koyduğumuz başarıları görünür kılıyoruz."

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