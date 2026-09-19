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Siyaset Bomba kulis bilgisi! 3 milletvekili daha AK Parti'ye geçecek
Siyaset

Bomba kulis bilgisi! 3 milletvekili daha AK Parti'ye geçecek

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Bomba kulis bilgisi! 3 milletvekili daha AK Parti'ye geçecek

Ankara’da siyasi kulislerde, İYİ Parti’den 2, YENİ Parti’den ise 1 milletvekilinin AK Parti’ye katılabileceği öne sürüldü.

Ankara’da siyasi kulislerde, İYİ Parti’den 2, YENİ Parti’den ise 1 milletvekilinin AK Parti’ye katılabileceği öne sürüldü.

2023 seçimlerinden bu yana farklı siyasi partilerden seçilen 19 milletvekilinin AK Parti’ye geçtiği belirtilirken, son iddia Ankara kulislerinde yeni bir hareketlilik yaşanacağı yorumlarına neden oldu.

ürkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasına kısa süre kala Ankara kulislerinde milletvekili transferleri yeniden gündeme geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, milletvekilleri ve belediye başkanlarından partiye katılım talepleri bulunduğunu açıklamasının ardından gözler 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına çevrildi.

 

3 MİLLETVEKİLİ İDDİASI

Kulis bilgisine göre; İYİ Parti'den 2, YENİ Parti'den ise 1 milletvekilinin yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte AK Parti'ye katılabileceği konuşuluyor.

 

SEÇİMDEN BU YANA 19 VEKİL AK PARTİ'YE GEÇTİ

2023 seçimlerinden bu yana farklı partilerden seçilen 19 milletvekili AK Parti'ye katıldı.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından İYİ Parti'den 10, Gelecek Partisi'nden 5, CHP'den 2, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi'nden 1'er milletvekili AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti: İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, Ersin Beyaz, Ömer Karakaş ve Mehmet Mustafa Gürban.

Gelecek Partisi: Mustafa Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Hasan Ekici, İsa Mesih Şahin ve Mustafa Bilici.

CHP: Hasan Ufuk Çakır ve Nimet Özdemir. Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den seçildikten sonra CHP’ye geçmişti.

Yeniden Refah Partisi: Suat Pamukçu.

DEVA Partisi: İrfan Karatutlu.

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