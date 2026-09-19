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Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak

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Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak

Almanya'da yarın yapılacak Berlin eyalet seçimleri öncesinde açıklanan son anketlerde yüzde 22 oy oranıyla ilk sırada yer alan Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp, seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için hukuki mücadele yürüteceğini söyledi. İsrail basınının "Yeni Mamdani" olarak nitelediği Türk aday, oy oranıyla rakiplerini geride bırakarak yarışın en güçlü ismi konumuna yükseldi.

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#1
Foto - Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki çıkışının ardından başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yarın kurulacak sandıklar öncesinde kamuoyu araştırmalarında ilk sırada yer alan Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp dikkatleri üzerine çekiyor. Kamu televizyonu ZDF'nin 14-17 Eylül tarihleri arasında yaptığı son ankete göre Sol Parti yüzde 22 ile birinci, CDU yüzde 20 ile ikinci sırada bulunuyor. AfD'nin oy oranı yüzde 18, Yeşiller'in yüzde 15, SPD'nin ise yüzde 12 seviyesinde tahmin ediliyor.

#2
Foto - Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak

Sol Parti'nin anketlerdeki yükselişinde Eralp'in yürüttüğü saha çalışmasının önemli payı bulunuyor. Kampanyasını konut krizi ve yüksek kira maliyetleri üzerine kuran Eralp, kapı kapı dolaşarak seçmenle buluştu. Berlin'deki Türk toplumunun önemli bir kesiminin Sol Parti çizgisine uzak olmasına karşın Eralp'i "bizden biri" görerek "Bizim kız" söylemiyle desteklediği belirtiliyor. Bu desteğin sandığa yansıması halinde "Elif faktörünün" sonuçta belirleyici olacağı ifade ediliyor.

#3
Foto - Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak

Sol Parti'nin sandıktan birinci çıkması durumunda zorlu koalisyon süreçleri bekleniyor. SPD'nin bir kesiminin Sol Parti ile ortaklığa sıcak bakmaması nedeniyle Sol Parti'nin seçimi belirgin farkla kazanması kritik önem taşıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; olası pazarlıklarda en çekişmeli başlığın ise Sol Parti'nin vaatleri arasında yer alan özel şirketlere ait binlerce konutun kamulaştırılması maddesi olacağı öngörülüyor.

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Foto - Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak

İsrail basını, Eralp'in yükselişini New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye benzetiyor. Haberde, Mamdani'nin yönetimindeki New York'ta olduğu gibi Berlin'de de sol oluşumlar ile kentteki Yahudi toplumu arasındaki ilişkilerin gergin olduğu iddia ediliyor. Eralp, seçilmesi durumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için hukuki mücadele yürüteceğini ifade etmişti.

#5
Foto - Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak

Sol Parti'nin 45 yaşındaki adayı Elif Eralp, 1980 darbesinin ardından Almanya'ya göç eden Kayserili bir baba ile Adanalı bir annenin çocuğu olarak Münih'te doğdu ve Hamburg'da büyüdü. Çocukluk yıllarında tanık olduğu haksızlıklar ve ayrımcılık nedeniyle 12 yaşında hukuk eğitimi almaya karar verdiğini belirten Eralp, Birleşmiş Milletler stajının ardından göçmen ve mülteci hakları alanında çalıştı.

#6
Foto - Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak

11 yıl boyunca Federal Meclis'te Sol Parti'nin hukuk danışmanlığını üstlenen Eralp, 2021 yılından bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak görev yapıyor. Türkiye ile bağlarını koruduğunu ve her yıl ziyaret ettiğini aktaran Eralp, İstanbul'da öğrencilik yıllarında staj yaptığını ve Türk mutfağını yakından takip ettiğini ifade ediyor.

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Yorumlar

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Hayret,akitciler sol bir adayı övüyor...
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