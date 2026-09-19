Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak

11 yıl boyunca Federal Meclis'te Sol Parti'nin hukuk danışmanlığını üstlenen Eralp, 2021 yılından bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak görev yapıyor. Türkiye ile bağlarını koruduğunu ve her yıl ziyaret ettiğini aktaran Eralp, İstanbul'da öğrencilik yıllarında staj yaptığını ve Türk mutfağını yakından takip ettiğini ifade ediyor.