Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
Almanya'da yarın yapılacak Berlin eyalet seçimleri öncesinde açıklanan son anketlerde yüzde 22 oy oranıyla ilk sırada yer alan Sol Parti'nin Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp, seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için hukuki mücadele yürüteceğini söyledi. İsrail basınının "Yeni Mamdani" olarak nitelediği Türk aday, oy oranıyla rakiplerini geride bırakarak yarışın en güçlü ismi konumuna yükseldi.