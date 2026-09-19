Bu kuralları uygulamayanın evine satış ve kira yasağı gelecek!

Avrupa Birliği (AB), konut sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve enerji tasarrufunu artırmak amacıyla tüm üye ülkeleri kapsayan son derece bağlayıcı ve zorunlu yeni bir enerji verimliliği düzenlemesini yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

Kıta genelinde yıllık yüzde 3’lük bir enerji yenileme oranına ulaşmayı hedefleyen yeni direktife göre, 2030 yılından itibaren belirlenen asgari verimlilik standartlarını karşılamayan milyonlarca evin satışı ve kiralanması tamamen engellenecek.

Tüm üye devletler için yasal bir zorunluluk haline gelen düzenleme kapsamında, öncelikle en düşük performans seviyesindeki yapıların enerji verimlilik derecesinin en az "E" sınıfına yükseltilmesi şart koşuluyor.

Uzun vadeli plan doğrultusunda ise 2033 yılına kadar birlik sınırları içindeki tüm konutların en az "D" enerji sınıfına ulaştırılması hedefleniyor.

ÖZELLİKLE 1980 ÖNCESİ BİNALAR ETKİLENECEK

Avrupa çapında özellikle 1980 öncesinde inşa edilen ve ortalama 40 yaşın üzerindeki eski yapılar yeni yaptırımların ana hedefini oluşturuyor. Cephe yalıtımı bulunmayan, tek camlı eski pencerelere sahip, nem ve küf sorunu yaşayan veya yüksek enerji tüketen eski ısıtma ve soğutma sistemlerini kullanan "F" ve "G" sınıfı konutlar doğrudan kapsam dahiline giriyor.

Birlik standartlarına uyum sağlanabilmesi için üye ülkelerdeki mülk sahiplerinin; dış cephe ısı yalıtımı (mantoama), çift veya üçlü camlı yeni nesil doğramalar, hava kaynaklı ısı pompaları ve yoğuşmalı kazanlar gibi enerji performansını artırıcı tadilatları yapması yasal olarak zorunlu tutulacak.

SATMA VE KİRALAMA HAKLARINI KAYBEDECEKLER

Kıta genelinde milyonlarca konutun yalnızca küçük bir kısmının mevcut yüksek enerji standartlarını karşılayabilmesi, belirlenen takvime yetişilmesi konusunda ciddi bir dönüşüm baskısı yaratıyor. Verimsiz yalıtım nedeniyle kışın hızla soğuyan, yazın ise aşırı ısınarak fırın etkisine giren yapıların yenilenmesi, enerji krizine karşı da stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemeye uyum sağlayamayan ev sahipleri, 2030 itibarıyla mülklerini gayrimenkul piyasasında satma veya kiralama haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.