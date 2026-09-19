Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e peş peşe sorular: Siz de endişeleniyor musunuz?

Karahasanoğlu, “AB gibi, siz de endişeleniyor musunuz, sola yanaşan sağcılar!” başlıklı yazısında, Taşgetiren’in muhafazakâr kesimde gördüğü yanlışlar üzerinden yaptığı vicdan çağrısına karşılık, CHP ve sol çevrelerle birlikte hareket eden muhafazakâr isimlerin de aynı sorgulamayı kendi siyasi birliktelikleri üzerinden yapması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet’in “gerici uygulama” başlığına tepki

Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinin Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın kamusal alanda alkol, uyuşturucu ve gayriahlaki davranışların ihbar edilmesine yönelik uygulamasını “gerici” olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Ahmet Taşgetiren’e doğrudan seslenen Karahasanoğlu, söz konusu uygulamanın neden “gerici” olarak görüldüğünün sorgulanması gerektiğini belirterek, “Bu adamlarla birlikte hareket etmekten hiç utanmıyor musun, Taşgetiren?” diye sordu.

AB’nin LGBT operasyonlarına tepkisini gündeme taşıdı

Karahasanoğlu yazısında, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de LGBT dernekleri ve aktivistlerine yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarına ilişkin açıklamasını da ele aldı.

Cumhuriyet gazetesinin AB’nin “endişeyle takip ediyoruz” açıklamasını haberleştirmesine dikkat çeken Karahasanoğlu, Taşgetiren’e, “Siz de endişeleniyor musunuz, Ahmet Ağabey?” sorusunu yöneltti.

Sözcü’nün ilahiyat mezunları haberine itiraz

Karahasanoğlu’nun gündeme getirdiği bir diğer konu ise Sözcü gazetesinin, ilahiyat mezunlarının sınıf ve İngilizce öğretmenliği alanlarında görevlendirilmesine ilişkin haberi oldu.

Görevlendirmelerin ağırlıklı olarak Güneydoğu’daki öğretmen ihtiyacı bulunan bölgelerde yapıldığına işaret eden Karahasanoğlu, ilahiyat mezunlarının kadrolu olarak atanmadığını, öğrencilerin derslerinin boş geçmemesi amacıyla görevlendirildiklerini belirtti.

Karahasanoğlu, başka branşlardan öğretmenlerin aynı görevlere başvurup reddedildiğine ilişkin bir bilginin ortaya konulmadığını vurgulayarak, buna rağmen ilahiyat mezunlarının hedef haline getirildiğini kaydetti.

BirGün’ün LGBT haberini de sordu

BirGün gazetesinin LGBT’ye yönelik operasyonları “Biat etmeyen herkes hedef” başlığıyla haberleştirmesini de köşesine taşıyan Karahasanoğlu, yazısını yine Taşgetiren’e yönelttiği o soruyla tamamladı:

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