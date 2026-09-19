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Gündem Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!
Gündem

Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!

Yeniakit Publisher
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Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!

Eskişehir’den Alanya’ya giden şehirlerarası bir yolcu otobüsünde muavin, kadın yolcuyu önce sözlü olarak rahatsız etti. Ardından karşı koltuğa geçerek mide bulandıran rezil hareketlerde bulundu. Kadının durumu kolluk kuvvetlerine bildirmesi üzerine muavin otogarda gözaltına aldı. Otobüs firması hakkında da işlem başlatıldı.

Mide bulandıran olay, Eskişehir-Alanya seferini yapan yolcu otobüsünde meydana geldi. Muavin, otobüste bulunan kadın yolcuyu sözlü şekilde rahatsız etti. Ardından kadının karşısındaki koltuğa oturan cinsel bölgesiyle oynadı.

O anları cep telefonuyla kayıt altına almaya başlayan kadın yolcu, muavine "Kanka birine mi benzettin beni? Sabahtan beri bakıp duruyorsun ya?" diye sordu. Muavin ise panikle oturduğu koltuktan kalktı. Yaşananların ardından kadın yolcu durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

OTOGARDA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine ekipler otobüsün gideceği otogarda önlem aldı. Otobüsün otogara giriş yapmasının ardından asayiş ekipleri, muavini gözaltına aldı.

Yaşanan olayın ardından yalnızca muavin hakkında değil, ilgili otobüs firması hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

 

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