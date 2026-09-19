Otobüste skandal! Muavinden kadın yolcuya rezil hareket!

Mide bulandıran olay, Eskişehir-Alanya seferini yapan yolcu otobüsünde meydana geldi. Muavin, otobüste bulunan kadın yolcuyu sözlü şekilde rahatsız etti. Ardından kadının karşısındaki koltuğa oturan cinsel bölgesiyle oynadı.

O anları cep telefonuyla kayıt altına almaya başlayan kadın yolcu, muavine "Kanka birine mi benzettin beni? Sabahtan beri bakıp duruyorsun ya?" diye sordu. Muavin ise panikle oturduğu koltuktan kalktı. Yaşananların ardından kadın yolcu durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

OTOGARDA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine ekipler otobüsün gideceği otogarda önlem aldı. Otobüsün otogara giriş yapmasının ardından asayiş ekipleri, muavini gözaltına aldı.

Yaşanan olayın ardından yalnızca muavin hakkında değil, ilgili otobüs firması hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.