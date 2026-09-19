  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Asrın yolsuzluğu'na ek iddianame: Ekrem, Ağaç AŞ’deki vurgunun da hesabını verecek! Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular! HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı Pentagon’dan Avrupa’yı sarsacak plan! 40 bin ABD askeri geri çekiyor Destici’den borsa manipülasyonu açıklaması: Vatandaş bu süreçten zarar görmemelidir Mossad Macron’un sarayına sızdı! Fransa’da casusluk alarmı Yunan basınından tarihi itiraf: Türkiye, İHA’larla destan yazıyor Suudi Arabistan’daki üsse saldırı! İtalya’nın Eurofighter’ı yerde vuruldu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Lahey’den çifte standart: Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi
Gündem Sisam karşısında Mehmetçik heybeti!
Gündem

Sisam karşısında Mehmetçik heybeti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sisam karşısında Mehmetçik heybeti!

Yeni Akit yazarı Mustafa Ceylan, bugünkü köşe yazısında 51. Komando Tugayı’nın Tunceli’nin Hozat ilçesinden Aydın’ın Söke ilçesine konuşlandırılmasının Yunanistan’da oluşturduğu yankıyı değerlendirdi. Ceylan, Sisam Adası’nın karşısındaki konuşlanmayı Türkiye’nin Ege’deki hak ve menfaatlerini koruma iradesinin güçlü bir göstergesi olarak ele aldı. Tugayın Söke’deki varlığı doğrulanırken, basında geçen yaklaşık 2 bin personel rakamının MSB tarafından resmen açıklanmış bir sayı olmadığı belirtiliyor.

Yeni Akit yazarı Mustafa Ceylan, bugünkü köşe yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 51. Komando Tugayı’nın Aydın’ın Söke ilçesine konuşlandırılmasını gündemine taşıdı.

Yunanistan’ın Ege’deki politikalarını ve İsrail ile geliştirdiği ilişkileri eleştiren Ceylan, daha önce Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan tugayın Sisam’ın karşısındaki Söke’de görev yapmaya başlamasının Atina ve Yunan medyasında dikkatle takip edildiğini yazdı.

51.Komando Tugayı’nın Söke’de bulunduğu resmi ve yerel kayıtlarla doğrulanıyor. Milli Savunma Bakanlığına dayandırılan haberlerde, taşınma kararının TSK’nın görev ve harekât ihtiyaçları çerçevesinde haziran ayında alındığı bildirildi. Birlik, ağustos sonunda Söke’deki resmi törenlerde de kamuoyu önüne çıktı.

Yunan basınındaki yankıyı köşesine taşıdı

Ceylan, Söke’nin Sisam Adası’nın karşısındaki konumu nedeniyle gelişmenin Yunan basınında geniş biçimde ele alınmasına dikkat çekti. Yunan yayınlarında birliğin Ege’deki askeri dengeler açısından değerlendirildiğini aktaran Ceylan, konuşlanmayı Türkiye’nin Ege’deki caydırıcılığının bir parçası olarak yorumladı. Yunan basınında “Sisam’ın karşısına 2 bin Türk komandosu” şeklinde haberler yayımlandı; ancak personel sayısı için resmi Türk makamlarınca açıklanmış bir rakam bulunmuyor.

Ceylan, yazısının sonunda Mehmetçiğin Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin haklarına yönelik girişimlere karşı güçlü bir güvence olduğunu vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Mehmetçik o hatta duvar gibi dikildiği müddetçe, ne Ege’de ne Akdeniz’de harita çizmeye kimsenin gücü yetmez.”

MUSTAFA CEYLAN'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

Siyonist çeteyi korku sardı! "Türkiye, İran değildir!" Mustafa Ceylan yazdı
Siyonist çeteyi korku sardı! “Türkiye, İran değildir!” Mustafa Ceylan yazdı

Gündem

Siyonist çeteyi korku sardı! “Türkiye, İran değildir!” Mustafa Ceylan yazdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

Oy benim Aslanlarım ayağınıza taş değmesin Allah gücünden kuvvetinden versin size,seksen beş milyon dua ediyor size

Vay vay

Sisam karşısına orduyu koysanız ne olacak ki..atı alan Üsküdar'ı geçti, Yunanistan adalara asker silah yigdi, gidip çıkarabilecek misiniz.hayir.turkiye Yunanistan ile bir savaşa giremez çünkü ikisi de nato üyesi.. Türkiye ekonomisi bir savaşı kaldıracak güçte değil zaten.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23