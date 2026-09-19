Sisam karşısında Mehmetçik heybeti!

Yeni Akit yazarı Mustafa Ceylan, bugünkü köşe yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 51. Komando Tugayı’nın Aydın’ın Söke ilçesine konuşlandırılmasını gündemine taşıdı.

Yunanistan’ın Ege’deki politikalarını ve İsrail ile geliştirdiği ilişkileri eleştiren Ceylan, daha önce Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan tugayın Sisam’ın karşısındaki Söke’de görev yapmaya başlamasının Atina ve Yunan medyasında dikkatle takip edildiğini yazdı.

51.Komando Tugayı’nın Söke’de bulunduğu resmi ve yerel kayıtlarla doğrulanıyor. Milli Savunma Bakanlığına dayandırılan haberlerde, taşınma kararının TSK’nın görev ve harekât ihtiyaçları çerçevesinde haziran ayında alındığı bildirildi. Birlik, ağustos sonunda Söke’deki resmi törenlerde de kamuoyu önüne çıktı.

Yunan basınındaki yankıyı köşesine taşıdı

Ceylan, Söke’nin Sisam Adası’nın karşısındaki konumu nedeniyle gelişmenin Yunan basınında geniş biçimde ele alınmasına dikkat çekti. Yunan yayınlarında birliğin Ege’deki askeri dengeler açısından değerlendirildiğini aktaran Ceylan, konuşlanmayı Türkiye’nin Ege’deki caydırıcılığının bir parçası olarak yorumladı. Yunan basınında “Sisam’ın karşısına 2 bin Türk komandosu” şeklinde haberler yayımlandı; ancak personel sayısı için resmi Türk makamlarınca açıklanmış bir rakam bulunmuyor.

Ceylan, yazısının sonunda Mehmetçiğin Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin haklarına yönelik girişimlere karşı güçlü bir güvence olduğunu vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Mehmetçik o hatta duvar gibi dikildiği müddetçe, ne Ege’de ne Akdeniz’de harita çizmeye kimsenin gücü yetmez.”

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