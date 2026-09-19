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Aktüel Rize’yi sağanak vurdu! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü
Aktüel

Rize’yi sağanak vurdu! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Doğu Karadeniz’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış Rize’nin sahil ilçelerinde etkili oldu. İyidere ve Pazar’da yollar suyla kaplanırken, Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik durma noktasına geldi, çok sayıda araç sular altında kaldı.

Rize’de gece boyunca etkisini artıran sağanak, sahil kesiminde hayatı olumsuz etkiledi.

 

Dün akşam saatlerinde bölgede başlayan şiddetli yağış Trabzon'un ardından Rize'yi de vurdu. Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinden geçen Karadeniz Sahil Yolu dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle yağan şiddetli yağışın da etkili ile göle döndü. Yolda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu, sahil yolunda trafik adeta durdu.

 

İyidere ve Pazar ilçe merkezlerindeki bir çok araç da sular altında kalırken, büyük maddi hasar oluştu.

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