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Yahudi liderler Trump'ı suçladı

Yahudi liderler, ABD’de Pittsburgh’daki bir sinagogda meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı ile ilgili ABD başkanı Trump’ı suçluyorlar.

30 Ekim 2018 Salı 10:21
Yahudi liderler Trump'ı suçladı

Münübe Yılmaz

ABD’de, Pittsburgh’daki bir sinagoga yapılan ve 11 kişinin hayatını kaybetmesini sebep olan saldırının ardından, ülke genelinde ABD başkanı Donald Trump’a yöneltilen suçlamalar ve eleştiriler devam ediyor. Yaygınlaşan nefret söylemi ve yabancı düşmanlığını körüklediği gerekçesi ile suçlanan Trump’ın, sinagog saldırısı için destek olmak amacıyla Pittsburgh’a gideceği duyurulmuştu. Ülkedeki beyaz ırkçılığını kınamadığı takdirde, Trump’ın sinagoga yapacağı destek ziyaretinin kabul edilmeyeceğini dile getiren Yahudi Sosyal Adalet Organizasyonu, üyelerinden topladıkları 43.000 imzalı mektubu Beyaz Saray’a gönderdi. “Yahudi geleneğinde, bir taziye evine girdiğiniz zaman hiç konuşmaz, sadece dinlersiniz. Biz de, Başkan Trump'ın söyleyeceklerimizi dinleyeceğini umuyoruz” açıklamasında bulunan organizasyon yetkilileri, Trump’ın söz ve eylemlerinin özellikle son üç yıl içerisinde beyaz ırkçı hareketi alevlendirir bir hale geldiğini vurguladı. Beyaz Saray’a gönderilen mektupta, Trump’ın sosyal medya aracılığı ile, özellikle göçmenler, Yahudi ve Müslümanlar ile ilgili hoş olmayan ve hedef gösterici mesajlar gönderdiğine de değinilirken, “İhtiyacımız olan sizin iyi dilekleriniz değil, yaşanan bu kargaşayı sonlandırmak” ifadelerine yer verildi. Trump’ın yapacağı taziye ziyareti esnasında, yaklaşık 250 Yahudi'nin sessiz protestoya katılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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