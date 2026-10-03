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Gündem Özlem Çelik’in ölüm sebebi propofol çıktı 5 şüpheliden 1’i tutuklandı
Gündem

Özlem Çelik’in ölüm sebebi propofol çıktı 5 şüpheliden 1’i tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Özlem Çelik’in ölüm sebebi propofol çıktı 5 şüpheliden 1’i tutuklandı

Spiker Erhan Çelik ile boşanma sürecinde olan Özlem Gültekin Çelik'in otopsisinde, ölümün yüksek dozda propofol kullanımından kaynaklandığı ortaya çıkınca İzmir narkotik ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden H.Ç. tutuklanırken diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Spiker Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olan doktor Özlem Gültekin Çelik'in şüpheli ölümüne ilişkin otopsi raporu tamamlanırken, talihsiz kadının yüksek dozda propofol maddesi kullanımı sonucu hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda zehir maddesini temin eden 1 kişi tutuklandı.

Otopsi Raporu Korkunç Gerçeği Belgeledi

Soruşturma kapsamında kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla yapılan otopsi incelemesinde, Özlem Gültekin Çelik'in yüksek dozda propofol kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği kesinleşti. Gizli tanık ifadeleri ve cep telefonlarındaki incelemelerin ardından, ölümcül maddeyi temin ettiği belirlenen şahıslara yönelik düğmeye basıldı.

Narkotik Ekipleri Harekete Geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. isimli 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

1 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli Ç.K., F.A., H.Y. ve P.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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