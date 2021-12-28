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İSLAM Yahudi aile İslam'la şereflendi! Tüyleri diken diken eden o anlar...
İSLAM

Yahudi aile İslam'la şereflendi! Tüyleri diken diken eden o anlar...

Kur'an- Kerim, Tevrat ve İncil'de yıllarca araştırmalar yapan Yahudi Haham Mort ve ailesi, İslam'la şereflendi. Ailenin kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğu o anlar tüyleri diken diken etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 20:53:00 - 2021-12-28 20:58:53

 yeniakit.com.tr 

Batılı devletler tarafından icat edilen 'İslamofobi', liderlerin yaptıkları açıklamalarla şiddetini tırmandırsa da dünya üzerinde Müslüman olanların sayısı da artmaya devam ediyor.

Yıllarca Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat'ta araştırma yapan Yahudi aile, çocuklarıyla birlikte Müslüman oldu. Yahudilikte aradıklarını bulamayan Yahudi Haham Mort ve ailesi, İslam'ı seçtiklerini duyurdu.

Yahudi aile kelime-i şehadet getirdi

İslam'a uygun kıyafetler giydikleri görülen aile, gerçekleştirilen törende kelime-i şehadet getirdi.

İzleyenler duygulandı

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Filistin bayraklı atkı taktı

Öte yandan Haham Mort'un üzerindeki Filistin bayraklı atkı ise dikkat çekti.

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