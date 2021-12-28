Yahudi aile İslam'la şereflendi! Tüyleri diken diken eden o anlar...
Kur'an- Kerim, Tevrat ve İncil'de yıllarca araştırmalar yapan Yahudi Haham Mort ve ailesi, İslam'la şereflendi. Ailenin kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğu o anlar tüyleri diken diken etti.
yeniakit.com.tr
Batılı devletler tarafından icat edilen 'İslamofobi', liderlerin yaptıkları açıklamalarla şiddetini tırmandırsa da dünya üzerinde Müslüman olanların sayısı da artmaya devam ediyor.
Yıllarca Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat'ta araştırma yapan Yahudi aile, çocuklarıyla birlikte Müslüman oldu. Yahudilikte aradıklarını bulamayan Yahudi Haham Mort ve ailesi, İslam'ı seçtiklerini duyurdu.
Yahudi aile kelime-i şehadet getirdi
İslam'a uygun kıyafetler giydikleri görülen aile, gerçekleştirilen törende kelime-i şehadet getirdi.
İzleyenler duygulandı
Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Filistin bayraklı atkı taktı
Öte yandan Haham Mort'un üzerindeki Filistin bayraklı atkı ise dikkat çekti.