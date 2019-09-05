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Yağmurdan korunmak isterken kayboldu, 20 saat sonra bulundu

Denizli’de yağmurdan korunmak için kendisine sığınacak yer ararken kaybolan 50 yaşındaki adam yaklaşık 20 saatlik arama sonrası jandarma ekipleri tarafından bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:37
Yağmurdan korunmak isterken kayboldu, 20 saat sonra bulundu

Denizli’de yağmurdan korunmak için kendisine sığınacak yer ararken kaybolan 50 yaşındaki adam yaklaşık 20 saatlik arama sonrası jandarma ekipleri tarafından bulundu.


Edinilen bilgilere göre, olay, Çal ilçesi Bahadınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi’ndeki bir yakınını ziyaret etmek için evinden çıkan Mehmet Kamar (50) isimli şahıs aniden bastıran yağmur sonrası sığınacak bir yer ararken kayboldu. Bu sırada cep telefonunun şarjı da biten ve yolunu bulamayan Kamar, geceyi ormanlık alanda geçirdi. Aile üyeleri ise Kamar’dan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine çevrede jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kamar yapılan aramalar sonrası kaybolduktan yaklaşık 20 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Kamar sonrasında jandarma aracı ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Kamar’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:37
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