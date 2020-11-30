Yağmur ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara ve İzmir gibi pek çok şehirde baraj doluluk oranlarının düştüğü biliniyor. Vatandaşlar yağmurun ne zaman yağacağını, susuzluk yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor?

Yağmur yağacak mı? | Barajlarda son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan, ülkemizin göz bebeği İstanbul'a su sağlayan barajların bir kısmı Anadolu yakasında bir kısmı ise Avrupa yakasında bulunuyor. Bu barajlar birbiriyle entegredir ve tüm barajlardan İstanbul'un her tarafına arıtma tesislerinden su aktarılabiliyor. Bugün itibariyle İstanbul'umuza su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması yüzde 27'dir. Şu anda hiç su gelmese dahi İstanbul'un yaklaşık 3 aylık ihtiyacını karşılayacak su, rezervuarlarda mevcuttur. Ayrıca her yıl olduğu gibi kış aylarındaki yağışlarla ve baraj giriş akımlarındaki artışla birlikte İstanbul'da herhangi bir su problemi yaşanmasını beklemiyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, “Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 12,7 seviyesindeydi. Ankara'da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılıyor. Ankara'nın su yeterlilik durumunu barajlardaki doluluk oranları üzerinden kıyaslayarak belirtmek doğru bir yaklaşım değildir. Zira 1 milyar 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara'daki barajlarda şu an itibariyle 185 milyon metreküp su bulunuyor ve hiç yağış olmaması durumunda bile barajlardaki su, şehrin 5 aylık ihtiyacını karşılayabilecek miktardadır" ifadelerini kullandı.

İstanbul baraj doluluk oranı

%24,76 Dolu %75,24 Boş

Ankara baraj doluluk oranı

% 22,63 Dolu %77,37 Boş

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

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