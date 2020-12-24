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Gündem Yağmur duasıyla alay eden ‘Bidon Kafa’ya suç duyurusu
Gündem

Yağmur duasıyla alay eden ‘Bidon Kafa’ya suç duyurusu

Kutsala Saygı Derneği Genel Başkanı Mehmet Sarı, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in bir televizyon kanalında kahkahalarla, 'Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:00:00 -
Yağmur duasıyla alay eden ‘Bidon Kafa’ya suç duyurusu

 Taha emre özdemir  İstanbul 

3 günden beri burada yağmur var. Diyanet galiba duanın ayarını kaçırdı' ifadeleriyle dua ile alay etmesi üzerine Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nde başvuruda bulunan Başkan Sarı, Yeni Akit'e konuştu.

“İflah olmaz bir düşmanlık”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Aralık Cuma günü Cuma namazından sonra bütün camilerde yağmur duası yapılacağı duyurulmuş ve tüm Türkiye’de milletimizin yoğun teveccühüyle yağmur duası yapılarak yüce Allah'tan rahmet dilendiğini hatırlatan Sarı, "Bu güzel ve anlamlı olayın ardından Sözcü yazarı Yılmaz Özdil adındaki şahıs, konuk olduğu Cüneyt Akman adındaki bir gazeteci ile birlikte milyonlarca Müslümanın yağmur duasıyla ilgili çirkin ifadeler eşliğinde kahkahalarla alay etmişlerdir. Özdil adındaki şahıs yağmur duasına çıkmanın 'insanları Allah’la aldatmak' olduğunu iddia edecek kadar pervasızlaşmıştır. Bu topraklar bin yıldır İslâm yurdudur ve Allah'ın (cc) inayetiyle kıyamete kadar da İslâm yurdu olarak kalacaktır. Kutsalımızla alay edip, ayar verme cüretinde bulunanlar, zinciri dişleyen köpeğin dişlerinin kırıldığıyla kalması gibi ancak kendi ayarlarını bozarlar. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dan (SAV) bugüne kadar her kuraklık döneminde Müslümanlar tarafından uygulanan dua ve ibadet olayı ile alay etmek, olsa olsa bu toprakların öz değerlerine ve İslâm dinine karşı iflâh olmaz bir düşmanlık ile açıklanabilir."

Mukaddesat ile alay edenin cenaze namazı kılınmaz

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak ise, konuyla ilgili "Allah, Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın hakikatiyle, mukaddesatıyla alay edenleri kafir olarak nitelendiriyor. Söz konusu ayetler Tevbe Suresi'nde bütün açıklığıyla ortadadır. Buna rağmen biri kalkıp da dua ile milletin diniyle, imanıyla alay ederse küfre girer. Böyle biri öldüğünde ise cenaze namazı kılınmaz. Fikir özgürlüğünün arkasına saklanarak kimi Kur'an-ı Kerim’le, kimi dua ile alay ediyor. Kitaba sadakat gösterenleri tehdit ediyor. Sukutu destan, konuşması zafer olan bu millet ulemanın sahipsiz olmadığını elbette gösterecektir" dedi.

Sözcü, Sifil’in çağrısından rahatsız oldu

İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil, Özdil’in alayı sonrası de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Diyanet’e bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle alay edenler, öldüklerinde camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" çağrısını yapmıştı. Müslümanların duası ile alay etmeyi 'fikir özgürlüğü' olarak niteleyen Sözcü ise, Prof. Sifil'in bu sözleri nedeni ile suç duyurusunda bulunmuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Abdulselam

Bu olayın en üzücü taraflarından birisi de; bir adamın hiç utanmadan, sıkılmadan ve korkmadan Müslümanların devletinde Müslümanlarla/İslam'la alay ve hakaret etmesidir. Bu demektir ki biz Müslümanlar bu ehl-i dalalet gürühuna göstermiş olduğumuz aşırı müsâmahadandır.
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