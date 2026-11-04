Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Belli oldu
Fenerbahçe'de yeni dönem başladı. İsmail Kartal'ın yerine Emre Belözoğlu geldi.
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Fenerbahçe'de yeni dönem başladı. İsmail Kartal'ın yerine Emre Belözoğlu geldi.
Belözoğlu'nun bu akşam oynanacak Liverpool maçında yer alıp almayacağı ise merak ediliyor.
Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaştı. Kulüpten dün gece resmi açıklama geldi.
Emre Belözoğlu, Samandıra’ya gidiyor. Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçına çıkması için tüm prosedürler tamamlandı.
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