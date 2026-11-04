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Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Belli oldu

Fenerbahçe'de yeni dönem başladı. İsmail Kartal'ın yerine Emre Belözoğlu geldi.

#1
Foto - Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Belli oldu

Belözoğlu'nun bu akşam oynanacak Liverpool maçında yer alıp almayacağı ise merak ediliyor.

#2
Foto - Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Belli oldu

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaştı. Kulüpten dün gece resmi açıklama geldi.

#3
Foto - Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Belli oldu

Emre Belözoğlu, Samandıra’ya gidiyor. Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçına çıkması için tüm prosedürler tamamlandı.

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