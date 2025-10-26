  • İSTANBUL
Tarım Yağmur çamur demeden çalışıyorlar! Üzüm mesaisi bitmiyor
Yağmur çamur demeden çalışıyorlar! Üzüm mesaisi bitmiyor

Yağmur çamur demeden çalışıyorlar! Üzüm mesaisi bitmiyor

Manisa Sarıgöl’ün bereketli topraklarında kadın işçilerin emeğiyle üzüm hasadı sürüyor. Mevsim sona yaklaşsa da örtü altındaki bağlarda hummalı çalışma devam ediyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, sonbaharın son günleri yaklaşmasına rağmen üzüm bağlarında hareket hiç durmuyor. Soğuyan havaya ve artan yağışlara aldırış etmeyen kadın işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bağlara girip gün boyu salkım topluyor.İhracata giden sofralık Sultaniye çekirdeksiz üzümün kilogram fiyatı kalitesine göre 35 ila 60 lira arasında değişirken, iç piyasada ise 25 ile 30 lira arasında alıcı buluyor.

“Alın teriyle kazanıyoruz”

Bağlarda sabahın erken saatlerinde başlayan mesai, akşam hava kararıncaya kadar sürüyor. Kadın işçilerden Yeter Gök, alın teriyle geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Yağmur çamur demeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz emekçi kadınlar her gün emeğimizi alın teriyle kazanıyoruz. Ekim ayının sonuna geldik ama Sarıgöl ovasında üzüm hasadımız devam ediyor." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası yetkililerinden alınan bilgiye göre, örtü altı üzüm hasadının hava şartlarına bağlı olarak ocak ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

