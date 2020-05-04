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Yerel

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Elazığ’da son günlerde ara ara etkili olan yağışlarla birlikte koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderleri kendini göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:10:56 -
Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Elazığ’da son günlerde ara ara etkili olan yağışlarla birlikte koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderleri kendini göstermeye başladı.


Geçtiğimiz yıllarda nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve izleme çalışması yapılan Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderleri Arıcak ilçesinde görüntülendi. Son günlerde etkili olan Nisan yağmurlarının ardından, vatandaşlar sarı benekleri ile dikkat çeken semenderi görerek fotoğrafladı. Bir süre semenderi izleyen vatandaşlar, daha sonra onu doğal ortamında bıraktı.


Özellikle her yıl bu mevsimde ortaya çıkan benekli semenderlerle ilgili izlemeye değer türler kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından zaman zaman çalışmalar yapıldığı biliniyor.

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