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Yerel Yağışlardan sonra İstanbul'da barajların doluluk oranı
Yerel

Yağışlardan sonra İstanbul'da barajların doluluk oranı

Yeniakit Publisher
2023-11-22 13:15:00 -
Yağışlardan sonra İstanbul'da barajların doluluk oranı

Ülke genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım'dan bu yana etkili olan yağışlarla birlikte İSKİ, barajların doluluk oranını açıkladı.

Ülke genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım'dan bu yana etkili olan yağışlarla birlikte İSKİ, barajların doluluk oranını açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 23.08'e çıkmıştı.

Son 12 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 22 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 7.07 artışla 23.25'e yükseldi. (İLKHA)
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