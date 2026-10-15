  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne büyük bir operasyonla uyandı: Yüzlerce gözaltı var Hırsızlık vakalarının en fazla kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı? Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına sert çıkış: Ve tilkinin hesap verme günü geldi... Böyle ifşa oldu: Mahiroğlu’nun ihale ağına neşter! Bakan Fidan Bakü’de! Aliyev’in ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı ABD, yüzlerce askerini Latin Amerika'ya konuşlandırıyor! İstanbul’da sağanak felaketi! Sel sularından çıkamadı, hayatını kaybetti 15 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 15 Ekim 1758: Afîfî (Şâzeliyye Tarikatının Afîfiyye Kolunun Kurucusu)
Gündem Yağışlar sonrası dikkat çeken görüntü
Gündem

Yağışlar sonrası dikkat çeken görüntü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yağışlar sonrası dikkat çeken görüntü

Fatsa'da meydana gelen şiddetli yağışlar, deniz suyunun rengini değiştirerek Karadeniz kıyılarında farklı bir görünüm oluşturdu.

Yüksek kesimlerde etkili olan yağışlarla birlikte dereler ve ırmaklar aracılığıyla denize ulaşan yağmur suları, kıyı kesimlerinde denizin renginin değişmesine vesile oldu. Yağış sonrası akarsuların taşıdığı suyun denize karışması neticesinde kıyı şeridinde farklı renk tonları ortaya çıktı.

Özellikle dere ve ırmakların Karadeniz'e döküldüğü noktalarda gözlenen renk değişimi, sahil kesiminde epey dikkat çekti. Denizde oluşan renk farklılığı kıyı boyunca gözlemlenirken, yağışların ardından ortaya çıkan manzara dron ile havadan görüntülendi.

 

İstanbul’u sağanak vurdu! Metrekareye 242 kilogram yağış düştü
İstanbul’u sağanak vurdu! Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

Gündem

İstanbul’u sağanak vurdu! Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

Herkes bu görüntüyü konuşuyor... Sağanak yağışın altında bakın bastonuyla ne yaptı!
Herkes bu görüntüyü konuşuyor... Sağanak yağışın altında bakın bastonuyla ne yaptı!

Yaşam

Herkes bu görüntüyü konuşuyor... Sağanak yağışın altında bakın bastonuyla ne yaptı!

Naile Sultan Korusu’nda çökme: İstinat duvarı yağışa dayanamadı!
Naile Sultan Korusu’nda çökme: İstinat duvarı yağışa dayanamadı!

Gündem

Naile Sultan Korusu’nda çökme: İstinat duvarı yağışa dayanamadı!

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü

Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23