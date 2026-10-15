Yağışlar sonrası dikkat çeken görüntü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fatsa'da meydana gelen şiddetli yağışlar, deniz suyunun rengini değiştirerek Karadeniz kıyılarında farklı bir görünüm oluşturdu.
Yüksek kesimlerde etkili olan yağışlarla birlikte dereler ve ırmaklar aracılığıyla denize ulaşan yağmur suları, kıyı kesimlerinde denizin renginin değişmesine vesile oldu. Yağış sonrası akarsuların taşıdığı suyun denize karışması neticesinde kıyı şeridinde farklı renk tonları ortaya çıktı.
Özellikle dere ve ırmakların Karadeniz'e döküldüğü noktalarda gözlenen renk değişimi, sahil kesiminde epey dikkat çekti. Denizde oluşan renk farklılığı kıyı boyunca gözlemlenirken, yağışların ardından ortaya çıkan manzara dron ile havadan görüntülendi.